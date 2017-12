Kanalbau ist teurer geworden Glashütte muss über 130 000 Euro nachzahlen. Die Stadt hofft, dass sie den Großteil wieder zurückbekommt.

© Symbolfoto: dpa

Glashütte. Die Kanalarbeiten an der neu gestalteten Ortsdurchfahrt in Reinhardtsgrimma sind teuer als erwartet. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Demnach reichte das beauftragte Bauunternehmen eine Nachforderung von 131 400 Euro ein. Es sei nicht die erste gewesen, ergänzte Dreßler. Bereits im August 2016 zeigte das Unternehmen Mehrkosten an. Dieses und auch nachfolgende Nachtragsangebote seien aber mangelhaft gewesen. Erst im Oktober wurde ein nachprüfbares Angebot eingereicht. Das Bauamt prüfte dieses. Ein Großteil der Mehrkosten sei auf Fehler in der Planung zurückzuführen, es seien sogenannte „Soundsokosten“. Diese würden bei einer guten Planung auch anfallen. So gingen die Planer davon aus, dass die Kanalgräber nur 1,75 Meter tief sein müssten. Notwendig sei aber eine Tiefe von 3,50 Meter gewesen.

Mehrere Stadträte übten Kritik am Planungsbüro. Es gab auch Forderungen, dass dieses einen Teil der Mehrkosten übernehmen sollte. Dreßler lehnte den notwendigen Klageweg ab, da die Kosten „so und so“ angefallen wären. Da sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Bauherr der parallel dazu sanierten Straße bereiterklärt hatte, sich an den Kosten der Regenwasserentsorgung zu beteiligen, geht Dreßler davon aus, dass dies auch bei den Mehrkosten geschieht. In der Stadt hofft man, dass das Lasuv der Stadt 100 000 Euro erstattet. Die restlichen 31 400 Euro müsste der städtische Abwasserbetrieb übernehmen. In dieser Hoffnung billigte der Stadtrat die Zahlung. Denn laut Vertrag muss sie in Vorleistung gehen. (SZ/mb)

