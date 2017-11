Kanalbau erst im Frühjahr Der zweite Teil der August-Bebel-Straße soll einen Mischwasserkanal bekommen. Der erste Anlauf ist gescheitert.

Wenn die Angebotspreise stimmen, soll im Frühjahr nächsten Jahres mit dem Bau des Mischwasserkanals und der Sanierung der Bachverrohrung im zweiten Abschnitt der August-Bebel-Straße begonnen werden. © Dietmar Thomas

Die Anwohner der August-Bebel-Straße müssen noch warten. Der Abschnitt von der Sonnenstraße bis zur Pestalozzistraße sollte schon in diesem Jahr einen neuen Mischwasserkanal bekommen und der Flemmingener Bach ausgebunden werden. „Die Ausschreibung für das Vorhaben ist erfolgt. Am Freitag, 24. November, ist Submission. Dann steht fest, welche Firma das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet hat“, sagte, Reiner Müller, technischer Leiter vom Abwasserzweckverband „Untere Zschopau (AZV).

Dann könnten die Mitglieder der Verbandsversammlung noch in diesem Jahr die Auftragsvergabe beschließen. Vorausgesetzt, die Angebote sind nicht inflationär. Das war nach der ersten Ausschreibung der Fall (DA berichtete). Die Angeboten lagen im September fast hundert Prozent über der Kostenschätzung des Planungsbüros. Deshalb wurde die Ausschreibung aufgehoben. „Können wir den Auftrag vergeben, ist mit einem Baubeginn je nach Wetterlage im Frühjahr zu rechnen“, so Reiner Müller.

Im vergangenen Jahr begannen die Arbeiten, die von der Kläranlage über das Grundstück Fichtner bis zur Sonnenstraße führten. Weil die Starkniederschläge auch den ersten Teil des Flemmingener Baches von der Kläranlage bis zur Pestalozzistraße beschädigt hatten, wurde in diesem Bereich die Bachverrohrung erneuert beziehungsweise saniert.

Eine große Herausforderung wurde bereits gemeistert. Der Schmutzwassersammler der Sonnenstraße und deren Nebenstraßen kreuzte die Bachverrohrung vor der Einfahrt zur Rathausstraße. „Der Sammler ist groß dimensioniert, da durch diesen unter anderem das Abwasser des Industriegebietes Hartha Süd entsorgt wird“, so Müller. Deshalb musste für die Querung ein komplett neues Sonderbauwerk konstruiert und hergestellt werden. Das war eine anspruchsvolle Ingenieurleistung.

Können die Arbeiten im zweiten Teil der August-Bebel-Straße im Frühjahr beginnen, wird zunächst ein Abwassersammler gebaut. Der AZV rechnet mit einer langen Bauzeit, weil in diesem Bereich viele Hausanschlüsse neu verlegt werden müssen. Um den Bachkanal zwischen der Sonnenstraße und Pestalozzistraße zu sanieren, wird ein kreisrundes Rohr in das bestehende Bachprofil eingezogen. „Der Bach liegt dort zu tief. So tief können wir nicht graben. Das könnte zu Schäden an den benachbarten Häusern führen“, begründet Müller die Bauweise.

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Flemmingener Bach verrohrt. Der Kanal führt vom Reinhardtstal bis zur Kläranlage. Bisher nutzten die Harthaer die bestehende Verrohrung als Mischwasserkanal. Das heißt, er führte sowohl Bach- als auch Abwasser. Das ist nach EU-Normen nicht mehr statthaft. Das Abwasser muss separat entsorgt werden. Deshalb lässt der Abwasserzweckverband einen neuen Abwassersammler bauen. Die Bachverrohrung wird teilweise saniert.

