Kanalarbeiten in der Breitscheidstraße Der Abwasserzweckverband lässt Leitungen erneuern und verlegen. Der Baubeginn ist von einem Behördenentscheid abhängig.

© Symbolfoto: dpa

Reichlich 82 000 Euro soll die Neuverlegung der Mischwasserleitung in der Breitscheidstraße in Waldheim kosten. Das sagte Reiner Müller, Leiter Technik/Investitionen des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Untere Zschopau“, am Montag bei der Verbandssitzung in Döbeln. Die Arbeiten werde die Firma STI Bau aus Ziegra ausführen. Vier Bieter hatten die Ausschreibungsunterlagen abgefordert, zwei ein Angebot abgegeben. Wann die Bauarbeiten genau starten, könne er noch nicht sagen. „Wir warten auf einen Bescheid für den förderunschädlichen Baubeginn“, sagte er.

Auch in der Waldheimer Bergstraße seien Kanalarbeiten erforderlich, so Müller. „Der erste Bauabschnitt ist 200 Meter lang und soll in Kürze beginnen. Der zweite Abschnitt soll im kommenden Jahr realisiert werden.“ Gesamtkosten in Höhe von reichlich 180 000 Euro seien veranschlagt. Weiterhin haben die Mitglieder die Planungsleistungen für die Mischwasserleitung in dieser Straße vergeben: Diese übernimmt für rund 9 200 Euro die ITP Ingenieurbüro Tiefbauplanung GmbH. (DA/sol)

