Kanal wird vorerst nicht saniert Die Alte Abwasserleitung Am Lindigt in Pirna ist brüchig und reicht auch nicht mehr aus. Ein Austausch war bisher nicht vorgesehen.

Wie es unter den Schachtabdeckungen aussieht, bleibt mesit verborgen. © Foto: SZ-Archiv

Der in die Jahre gekommene Abwasserkanal unter der Straße „Am Lindigt“ in Pirna wird vorerst nicht ausgetauscht. Dies geht aus einer Antwort der Pirnaer Stadtverwaltung an die Stadträtin Katrin Lässig (Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler“ hervor. Durch Aussagen von Anwohnern sei der Abgeordneten bekannt geworden, dass der Kanal aufgrund der ringsum entstandenen Neubauten nun seine Kapazitätsgrenze erreicht habe und er auf Dauer für die anfallenden Abwassermengen nicht mehr ausreichend sei. Sie erkundigte sich daher, ob das Problem inzwischen bekannt sei und wann ihm abgeholfen werden könne. Nach Aussage der Stadtwerke sei lediglich nach extrem starken Niederschlägen damit zu rechnen, dass der Kanal überlastet werde. Der schlechte Zustand hingegen sei bekannt. Allerdings sei eine Sanierung oder ein Austausch des Kanals im langfristigen Investitionsplan der Stadtwerke bislang nicht enthalten. Pirna will nun prüfen, ob bei der von der Stadt mittelfristig geplanten Straßensanierung der Kanal gleich mit ausgetauscht werden kann. (SZ/mö)

zur Startseite