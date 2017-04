Kanäle werden saniert

Die Firma Tief- und Kulturbau Mühlbach wird ab Mitte April die Abwasserhausanschlüsse in offener Bauweise und den Hauptkanal in geschlossener Bauweise an der Weberallee sanieren. Des Weiteren werden die Borde angepasst. Das unterirdische Abschlagsbauwerk wird in offener Bauweise saniert. Das dauert bis Ende Juli. Der Verkehr soll im Wesentlichen im Einrichtungsverkehr zwischen Naundorfer- und Dresdner Straße geführt werden. Während der Sanierung erfolgt eine Vollsperrung im Baubereich. Da das Baufeld sehr kompakt ist, wird die Zufahrt während der Bauphase bis an das Baufeld heran möglich sein. Eine Durchfahrt ist jedoch ausgeschlossen. Die Vollsperrung erstreckt sich voraussichtlich über sechs Wochen im Mai und Juni. Zusammen mit der Baufirma ist die Stadtverwaltung bemüht, die Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken und die Zufahrten zu Grundstücken weitgehend zu gewähren. Das Landesamt für Straßenbau erneuert im Anschluss die komplette Fahrbahn der B 101 an der Weberallee. Die Wasserversorgung saniert voraussichtlich von April bis Juli in der Beethovenallee die Leitungen. (SZ)

