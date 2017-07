Kanäle in Hainsberg werden saniert Noch bis September wird an mehreren Stellen gebaut. Zum Einsatz kommt dabei ein besonderes Verfahren.

Was sich unter den Kanalabdeckungen tut, bleibt meist verborgen. © Foto: SZ-Archiv

Anwohner in Freital-Hainsberg müssen in den kommenden Wochen mit Bauarbeiten an mehreren Stellen rechnen. Der Grund: Der Abwasserbetrieb der Stadt lässt in dem Stadtteil marode Kanalabschnitte sanieren. Die Arbeiten finden vor allem in der Oberhausener Straße, am Veilchenweg und in der Anemonenstraße statt. Wie das Rathaus mitteilt, sollen die gröbsten Arbeiten Ende Juli beendet sein. Die Nacharbeiten dauern dann noch bis Anfang September.

Bei der Kanalsanierung kommt ein spezielles Verfahren zum Einsatz – das sogenannte Schlauch-Lining-Verfahren. Dabei wird ein mit Kunstharz getränkter Schlauch in den beschädigten Kanal gedrückt oder auch mit einer Winde eingezogen. Nach Fixierung im Kanal wird dieser sogenannte Inliner mithilfe Wärme, Dampf oder UV-Licht ausgehärtet. So entsteht ein neuer, tragfähiger Kanal im Kanal. Damit ist der vormals alte und schadhafte Kanal wieder für mindestens 50 Jahre funktionstüchtig und dicht. Mit dem Verfahren kann das teure und zeitaufwendige Aufgraben der Straße vermieden werden.

Durch die umfangreichen Vor- und Nacharbeiten sowie die unterschiedlichen beteiligten Spezialfirmen müssen die Sanierungstrupps bis zu zehnmal an die einzelnen Schächte heran. Ebenso ist es aus technologischen Gründen erforderlich, zwischen den einzelnen Arbeitsschritten einige Wochen zu warten. „Deswegen ist es meist für Außenstehende verwunderlich, warum scheinbar nur sporadisch gearbeitet wird beziehungsweise die Arbeiten immer wieder unterbrochen werden“, so Rathaussprecher Matthias Weigel.

Der Abwasserbetrieb gibt in diesem Jahr insgesamt rund 400 000 Euro für die Kanalsanierung aus.

