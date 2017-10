Kanadische Firma will in der Lausitz Cannabis als Medizin anbauen Das Unternehmen kündigt eine Investition von 40 Millionen Euro an. Entschieden ist aber noch nichts – außer etwas Grundsätzlichem.

Die deutsche Tochterfirma eines kanadischen Herstellers von Medizin-Cannabis will die Hanf-Pflanzen künftig auch in Deutschland anbauen. Das kündigte die ABcann Medicinals Inc mit Sitz im kanadischen Bundesstaat Ontario gegenüber der SZ an. Das neu gegründete Tochterunternehmen ABcann Germany habe sich dabei für die Lausitz entschieden. Für die Produktionsanlage sei ein Investitionsvolumen von etwa 40 Millionen Euro vorgesehen. Für die Lausitz sprächen vor allem das Vorhandensein von Arbeitskräften und die Nähe zu Wissenschaftlern der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Wo genau in der Lausitz investiert werden soll, teilte das Unternehmen mit Rücksicht auf das noch laufende Ausschreibungsverfahren nicht mit.

Die Ausschreibung läuft unter Regie der im März dieses Jahres gegründeten staatlichen Cannabis-Agentur mit Sitz in Bonn. Wie viele Bewerber sich gemeldet haben, will die Agentur erst nach dem Ende des Verfahrens im Dezember mitteilen.

Hintergrund des Ganzen ist eine Neuerung im deutschen Arzneimittelrecht. Seit März dieses Jahres erhalten Schwerkranke den Cannabis-Wirkstoff auf Rezept in der Apotheke. Der Wirkstoff kann zum Beispiel bei Multipler Sklerose und gegen chronische Schmerzen helfen. Auch Appetitlosigkeit bei Chemotherapien kann er lindern. In Kanada und in den USA ist die Behandlung mit Hanf längst ein Milliardenmarkt, ähnlich in Israel. (mit dpa)

