Kanadier steigen in Lithium-Projekt ein Ein Investor übernimmt die Hälfte der Anteile von Solarworld. Was bedeutet das für Altenberg?

Kersten Kühn vom Ingenieurbüro Geos in Freiberg zeigt hier auf das Greisengestein in Zinnwald. Darin ist Lithium enthalten. Dieses soll nun abgebaut werden. Fachleute halten Zinnwald für eine der größten Lithium-Lagerstätten in Europa. Kersten Kühn ist Geologe und war wesentlich für die Untersuchung der Vorräte in Zinnwald verantwortlich. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Der Solarworld-Konzern hat einen Partner für sein Lithium-Projekt in Zinnwald gefunden. Das kanadische Unternehmen Bacanora Minerals Ltd. hat für fünf Millionen Euro die Hälfte des Solarworld-Projekts gekauft, wie der Konzern informierte. Bisher hat die Solarworld Solicium GmbH Freiberg, eine Tochter von Solarworld, die Lithium-Aktivitäten in Zinnwald vorangetrieben. Jetzt hat sie sich einen Partner ins Boot geholt, der Erfahrung hat und finanzstark ist. „Wir heißen jetzt Deutsche Lithium GmbH“, sagt Geschäftsführer Armin Müller. Das Unternehmen gehört je zur Hälfte Solarworld und Bacanora. Firmensitz der Deutschen Lithium GmbH bleibt Freiberg.

Müller war bisher Solicium-Geschäftsführer und bleibt auch bei der Deutschen Lithium an der Spitze, bekommt allerdings einen zweiten Geschäftsführer an die Seite. Das ist Peter Secker, der Geschäftsführer von Bacanora Minerals Ltd. Bacanora ist in Calgary in Kanada ansässig. Das größte Projekt des Unternehmens ist der Lithiumabbau in Nordwestmexiko.

Letztlich übernimmt Bacanora die Führung in dem Projekt von Solarworld. Die Kanadier bezahlen sämtliche weiteren Investitionen, und sie haben zwei Jahre lang die Option, komplett in das Zinnwalder Projekt einzusteigen. Dafür würde Solarworld noch einmal 30 Millionen Euro bekommen, wie Bacanora mitteilte.

Zinnwald ist eine der größten Lithium-Lagerstätten in Europa. Hier ist jetzt der nächste Schritt, die bestehende Machbarkeitsstudie zu vertiefen. Solarworld Solicium hat diese nach dem europäischen Standard Perc erstellen lassen. Für den neuen Partner wird sie jetzt an den kanadischen Standard angepasst. „Dafür werden noch weitere Bohrungen erforderlich sein“, sagt Armin Müller. Es wird sich um sogenannte „Infill Drillings“ handeln. Das sind Bohrungen, die das vorhandene geologische Modell der Lithium-Lagerstätte ergänzen. Jetzt prüfen die Fachleute, wo diese noch erforderlich sind, beantragen die Genehmigung beim Oberbergamt in Freiberg und reden mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke. „Von Mai an könnten die ersten Bohrungen beginnen“, sagt Müller.

Die Ergebnisse werden ausgewertet und in die geologischen Modelle eingearbeitet. Das kann eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Dann wird scharf gerechnet und geprüft. Welche Technik ist erforderlich? Welche Kosten sind zu erwarten? Was ist nötig, um eine Genehmigung zu bekommen? Wenn diese Fragen positiv beantwortet sind, wird die Investitionsphase beginnen. Auch dafür werden eineinhalb bis zwei Jahre benötigt. Das eigentliche Bergwerk muss aufgebaut werden. Dafür würde eine Rampe errichtet, über die Lkw unter Tage zur Lithium-Lagerstätte in Zinnwald gelangen. In Altenberg würde eine Aufbereitung angelegt, wo das Erz fein zermahlen und dann mit Magneten das Lithium vom Quarz getrennt wird. Der dritte Schritt wäre das chemische Verfahren, um das Lithiumcarbonat zu gewinnen, welches beispielsweise die Hersteller von Akkus verwenden. „Das wird an einem Chemiestandort geschehen“, sagt Müller.

Der Solarworld-Konzern, dessen Hauptgeschäft die Produktion von Technik zur Solarstromgewinnung ist, erlebt eine schwierige Zeit. Nachdem der Einstieg der Kanadier mitgeteilt wurde, ging der Aktienkurs von Solarworld von 3,40 Euro auf 5,82 Euro hoch. Auch der Kurs der Bacanora-Aktien stieg, nachdem das Engagement in Zinnwald bekannt wurde. Die Aktionäre erwarten also, dass der Einstieg der Kanadier den Firmen Nutzen und den Lithiumabbau in Zinnwald voranbringt. Diese Hoffnung teilen auch viele Menschen im Osterzgebirge.

