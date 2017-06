Kampftänze im Naturbad Eine Gruppe Jugendliche hat ihr Zelt in Goltzscha aufgeschlagen, um mehr über Brasilien und den Capoeira zu erfahren.

Zum Capoeira gehört viel Akrobatik – auch in Goltzscha. © privat

Ungewohnte Klänge sind derzeit im Naturbad Goltzscha zu hören – denn dort nehmen in dieser Woche knapp 30 Kinder und Jugendliche aus Riesa, Dresden und der Region Halle/Saale am Capoeira-Sommercamp teil. Capoeira ist der Name für einen brasilianischen Kampftanz, der von akrobatischen Sprüngen und Tritten geprägt ist und von eingängigen Rhythmen begleitet wird. Der Tanz soll in Brasilien bereits im 16. und 17. Jahrhundert von aus Afrika verschleppten Sklaven praktiziert und weiterentwickelt worden sein.

Das Camp ist eine Kooperation zwischen den Gruppen Capoeira Halle und Capoeira für Kinder in Dresden vom Verein Motor Mickten. Brasilianische und deutsche Trainer der Kampfkunst und verschiedene Erlebnispädagogen sorgen dabei für ein abwechslungsreiches Wochenprogramm, bei dem nicht nur neben dem bunten Zelt getanzt, sondern auch abends am Lagerfeuer zusammen Knüppelkuchen gegessen und Musik gemacht wird. Am Sonnabend, 1. Juli, wollen die Sieben- bis 13-Jährigen von 10.30 bis 12 Uhr der Öffentlichkeit zeigen, was sie im Laufe der Woche mitnehmen konnten. (SZ)

