Kampfrichter fehlen Der demografische Wandel ist bei Weißwassers Breitensportlern angekommen. Das hat vielleicht schon bald Folgen.

Christine Kaiser von der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser (hinten: Christian Herrmann) ist Läuferin, Kampfrichterin und organisiert die Laufserie „Fürst-Pückler-Pokal“ mit. Dem Breitensport gehen die Helfer aus, sagt sie. Foto: Thomas Staudt

Im Stadion der Kraftwerker ist Leichtathletiktraining. Christina Kaiser steht an der Sprunggrube. In der Hand hält sie ein Maßband. Gleich wird sie messen, ob ihrer Sparringspartnerin ein echter Weitsprung gelungen ist. Aber ihre Gedanken sind anderswo. „Wir haben immer weniger Kampfrichter“, sagt sie und der eigentlich neutrale Satz macht, dass sich ihre Stirn automatisch in Falten legt. Die Sorge ist nicht nur echt, sie ist berechtigt. Von den 22 geprüften Kampfrichtern beziehungsweise Sportfunktionären der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser sind über 50 Prozent im Rentenalter. Der jüngste ist in den 40ern, der älteste fast 80. Vor der Wende halfen noch über 50 Kampfrichter bei der Zeitnahme, beim Messen von Weiten, bei der Kontrolle von Wettkampfgeräten oder beim Zusammenstellen der Ergebnisse. Lücken gibt es überall, bei der Sportabzeichenabnahme ebenso wie bei Wettkämpfen.

Christina Kaiser ist eigentlich Läuferin. Die 60-Jährige startet erfolgreich bei Wettkämpfen im In- und Ausland, wie bei den Senioren-Europameisterschaften in dänischen Aarhus am vergangenen Wochenende. Darüber hinaus steht sie zusammen mit Heike Brandt an der Spitze des Leitungsteams beim renommierten Fürst-Pückler-Pokal. Die Traditionsserie umfasst sieben Laufveranstaltungen mit mehreren Hundert Startern. In diesem Jahr war mit dem 7-Brücken-Lauf am 10. Juni zum ersten Mal eine Strecke im benachbarten Polen dabei. Die Vorbereitungen sind vielfältig. Die Strecken müssen vermessen und von Ästen und anderen Hindernissen befreit werden. Die Mitglieder des Teams, das dies leistet, sind allesamt über 70. Wohlgemerkt: Keine der sieben Veranstaltungen ist eine ausgesprochene Seniorenveranstaltung. Christina Kaiser, hauptberuflich bei der Bundespolizei Ludwigsdorf, stellt die Läufe online, wertet die Ergebnisse von fünf der sieben Veranstaltungen aus und kümmert sich gemeinsam mit ihrer Kollegin um Sponsoren und und und. Würden die Ehemänner der beiden Organisatorinnen nicht mithelfen, würde es oftmals eng. Lange haben die Kinder fast aller Helfer mitgemacht. Sie sind inzwischen erwachsen. Die meisten sind weggegangen und leben heute nicht mehr in der Region.

„Das ist ein echtes Drama“, meint Wolfgang Petsch, der ,Vater‘ des Sportabzeichens in Weißwasser und Trainer der Seniorensportler. 22 Kampfrichter reichen durchaus. Das Problem sei nicht die Zahl der zur Verfügung stehenden Helfer oder deren Überalterung, sondern der fehlende Nachwuchs, sagt er. Wenn es so weitergeht, werde die TSG Abstriche bei Angeboten machen müssen.

Über den demografischen Wandel, also die Überalterung der Gesellschaft, hinaus sieht er eine weitere Ursache in der Ausbildung. 60 Ausbildungsstunden in über zehn Disziplinen muss ein Kampfrichter absolvieren, bevor er bei offiziellen Sportveranstaltungen zugelassen ist. Manche Ausbildungscluster gehen über mehrere Tage. Das ist nicht nur vielen Arbeitgebern zu fett, sondern auch vielen Sportbegeisterten, die entweder keine oder nur ungern Urlaubstage für die Ausbildung opfern. „Früher konnte man zum Betriebsleiter gehen und fragen, ob man frei bekommt.“ Bezahlt, natürlich. Aber die Zeiten sind lange vorbei. Dazu kommt, dass die Aufwandspauschalen gering sind. Erhält ein Bundesligaschiedsrichter im Fußball pro Spiel rund 5 000 Euro, liegen die Pauschalen in der Leichtathletik eher im zweistelligen Eurobereich – für vier Stunden und mehr.

Aber es gibt auch Lichtblicke. Zwei junge Nachwuchssportler haben Petsch signalisiert, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, Kampfrichter zu werden. Außerdem will Petsch bei Dirk Nieter von der Bruno-Bürgel-Oberschule vorsprechen. Nieter hat ihn schon beim Sportabzeichentag mit „Manpower“ unterstützt. Vielleicht lässt der Mann wieder mit sich reden?

