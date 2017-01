Kampfkunst im Vereinshaus Im Stolpener Gogelmosch-Haus üben sich auch Kinder in Taekwondo. Mit beachtlichem Erfolg.

Stolz präsentieren die Taekwondo- Kinder und -Jugendlichen ihre neuen Kapuzenjacken. © Verein

Schon seit einiger Zeit werden im Gogelmosch-Haus in Stolpen auch Taekwondo-Kurse unter fachkundiger Anleitung angeboten. Diese Kurse gibt es für Jugendliche und Erwachsene, beginnend ab der Stufe Anfänger. Wer seine Kenntnisse in dieser Kampfkunst auffrischen möchte, kann dies hier tun. Das Angebot kommt offenbar gut an. Denn zum Beispiel die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ist in den letzten Monaten weiter gewachsen. Unterstützt durch die Volksbank Pirna, überreichte der Gogelmosch-Verein den Kindern ihre persönliche Taekwondo-Vereins-Kapuzenjacke. „Als Belohnung für das fleißige Trainieren im vergangenen Jahr gedacht, war es eine gelungene Überraschung“, sagt Heike Gestring vom Gogelmosch-Verein. Der Stolpener Raumausstatter Torsten Petschel hat gemeinsam mit dem Bundesfreiwilligen Alexander aus dem Gogelmosch-Haus Stolpen die Jacken bestickt und aus jeder Jacke ein schickes Unikum hergestellt.

Zum ersten offiziellen Einsatz kamen die Sportjacken bereits zur Prüfung Ende letzten Jahres. Wie auch im Jahr zuvor, wurde eine Taekwondo-Prüfung direkt in Stolpen durchgeführt. Aufgrund der großen Anzahl von Prüflingen fand die Prüfung dieses Mal in der Turnhalle an der Promenade statt. Die Leitung hatte die Schulleiterin aus Pirna, Yvonne Wollny. Sie besitzt den vierten Dan. Dieser entspricht dem Leistungsgrad der Taekwondo-Meister. Und sie brachte auch zwei ihrer Meisterschüler mit.

Die zahlreichen Zuschauer waren fasziniert vom Können der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Alle Prüflinge erbrachten die schwierigen Anforderungen und absolvierten die Prüfungen souverän. Groß war die Freude nach dem Erreichen des neuen Gürtelgrades. Der Begriff Taekwondo kommt aus dem Koreanischen und bedeutet „Fuß-Faust-Weg“. Taekwondo unterteilt sich dabei in verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel Formenlauf, Bruchtests, Gymnastik, Kampf oder Selbstverteidigung, aber natürlich auch in die Theorie dieser Kampfkunst.

Die kontinuierliche Ausübung des Taekwondo ist dabei auf die Stärkung der körperlichen wie auch auf die der geistigen Fähigkeiten ausgerichtet. Die Vermittlung von Höflichkeit, gegenseitiger Achtung, Geduld und Selbstdisziplin sind ebenso grundsätzliche Bestandteile.

