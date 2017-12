Kampfhähne zur Harmonie gezwungen Seit der Pleite bei der Bundestagswahl herrschten in der CSU offener Streit und Chaos. Kurz vor dem Jahresende soll nun alles besser werden – wirklich alles.

Horst Seehofer und Markus Söder: Der bayerische Ministerpräsident und sein designierter Nachfolger hatten ihren Machtkampf offen ausgetragen. Beim CSU-Parteitag sitzen sie nun einträchtig nebeneinander. © Daniel Karmann/dpa

Welch eine Inszenierung. Horst Seehofer von der einen Seite, Markus Söder von der anderen. Gleichzeitig steuern die beiden CSU-Alphatiere in der ersten Reihe des CSU-Parteitags aufeinander zu. Doch es ist nicht wie im Western, wenn die Duellanten sich vor dem entscheidenden Gefecht aufeinander zu bewegen. Nicht mehr. Nein, die beiden treffen sich, rein zufällig natürlich, genau vor den Kameras – und schütteln sich demonstrativ die Hand. Nur die Umarmung fehlt.

Das allein ist ja schon ein Signal: Dass der 68-jährige Amtsinhaber und sein designierter Nachfolger als bayerischer Ministerpräsident, über Jahre hinweg in inniger Feindschaft verbunden, bei einem Parteitag direkt nebeneinander sitzen. Das gab es noch nie. Nun aber sitzen die beiden tatsächlich einträchtig nebeneinander, plaudern vor Beginn des Parteitags minutenlang miteinander, lachen gemeinsam. Selbst CSU-Delegierte reiben sich erleichtert die Augen, tuscheln, greifen nach ihren Handys, fotografieren.

Und noch ein Signal soll vom Parteitag ausgehen: Harmonie und neue Schwesterlichkeit mit der CDU und CDU-Chefin Angela Merkel. Die Kanzlerin wurde am Nachmittag als Gastrednerin erwartet - erstmals nach dem ewigen Dauerkrach um die Flüchtlingspolitik und der späten Versöhnung von CDU und CSU. Damit auch ja nichts schief geht, ist der Auftritt - die Inszenierung - bis ins kleinste Detail durchgeplant. Anders als vor zwei Jahren, als Seehofer der Kanzlerin auf offener Bühne eine Art Standpauke hielt.

Das ist der einzige Sinn und Zweck dieses Parteitags: Nach Wochen des Dauerstreits, nach einem erbitterten Machtkampf um Seehofers Erbe bis zur letzten Minute, will die CSU Geschlossenheit demonstrieren, endlich wieder. Von einem „Parteitag des Durchstartens und des Aufbruchs“ schwärmt CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zu Beginn optimistisch.

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass Seehofer unter massivem Druck unter anderem der CSU-Landtagsfraktion der Doppelspitzen-Lösung mit Söder zugestimmt hat. Auf dem Parteitag soll die neue Harmonie nun offiziell besiegelt werden: Seehofer soll als Parteichef wiedergewählt und Söder als Spitzenkandidat und damit zu dessen Nachfolger als Regierungschef gekürt werden. Die Stabübergabe, also Söders eigentliche Wahl im Landtag, soll im ersten Quartal 2018 stattfinden.

Seehofer und Söder sind Profis genug, um die neue Harmonie, zu der beide mangels Alternativen gezwungen sind, zu zelebrieren. Seehofer spricht von einer „großen Gemeinsamkeit“ in der Partei. Und auch Söder betont: „Wir stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft.“ Die Herausforderungen seien „so groß wie noch nie“. „Und in so einer Situation ist es wichtig, klarzumachen, dass die Stärksten zusammenhalten und das Beste für die Partei wollen und fürs Land.“

Viele Delegierte fragen sich dennoch, wie das gutgehen soll mit der neuen Doppelspitze - und sind sich doch weitgehend einig: Es werde funktionieren. Weil es einfach funktionieren müsse: Das Schicksalsjahr 2018 mit der Landtagswahl im Herbst steht vor der Tür, bei der die CSU den Verlust der absoluten Mehrheit fürchten muss.

Manches CSU-Vorstandsmitglied fragte in den vergangenen Wochen verzweifelt, ob wohl ein Koalitionspartner ausreichen oder ob man zwei brauchen werde. Erst jetzt, nach dem Ende des wochenlangen Dauer-Machtkampfs, trauen sich einige wieder, an die Verteidigung der absoluten Mehrheit zu denken. Seehofer und Söder bremsen zwar. Jetzt gehe es zunächst darum, die 40-Prozent-Marke wieder nach oben zu durchbrechen, sagt Seehofer, und orakelt dann doch: „Und dann können wir uns größeren Zielen zuwenden.“

Doch dafür kommt es eben auf Seehofer und Söder an, die nun gemeinsam zum Erfolg verpflichtet sind. „Verantwortung schweißt zusammen“, sagt ein bayerisches Kabinettsmitglied, und meint das sogar schon als Erwartung und nicht nur als Hoffnung. Deshalb auch die Harmonie-Show auf dem Parteitag. „Was sollen wir denn sonst machen?“, fragt ein Vorstandsmitglied. Dennoch wird mit Spannung erwartet, wie das Wahlergebnis für Seehofer am Sonnabend ausfallen wird. Dankt ihm die Partei, dass er nach dem Fiasko bei der Bundestagswahl den Weg zur Doppelspitze geebnet hat? Stärken ihm die Delegierten den Rücken für die anstehenden Sondierungen mit der SPD in Berlin?

Die Harmoniesucht in der CSU ist so groß, dass auch ein anderer Mini-Machtkampf ausfällt: Bundesagrarminister Christian Schmidt kündigt in letzter Sekunde an, nicht mehr für einen der fünf Vize-Posten zu kandidieren. Er komme damit einer drohenden Niederlage bei einer Kampfabstimmung zuvor, sagen CSU-Vorstandsmitglieder. Andere betonen, er werde nach seinem Rückzieher weich fallen. (dpa)

zur Startseite