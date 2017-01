Kampfbereite Waggonbauer Gewerkschaftsmitglieder trafen sich in Görlitz, ein Streik scheint nicht ausgeschlossen. Aber es gibt mehrere Probleme.

Jan Otto, IG-Metall-Chef für Ostsachsen will die Stimmung der Görlitzer Bombardier-Werker ergründen. © Nikolai Schmidt

Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. „Entweder, es ist einem egal, was als Nächstes passiert. Oder man kämpft“, das findet jedenfalls Jan Otto, der Chef der IG Metall in Ostsachsen. Damit hat der Gewerkschafter umrissen, wie es derzeit um die Zukunft von Bombardier in Bautzen und Görlitz steht. Am Dienstagnachmittag hatte die IG Metall ihre Mitglieder in Görlitz zu einer Versammlung eingeladen – in zwei Durchgängen, Schichtarbeiter berücksichtigt. Zur ersten Runde kamen etwa 100, zur zweiten noch mehr.

„Ich möchte mir ein Bild von der Stimmung machen, die derzeit unter den Beschäftigten herrscht“, sagt Jan Otto. Ein Streik nicht ausgeschlossen? Aber die Gewerkschaftsmitglieder haben Bedenken: Was, wenn die Nicht-Gewerkschaftler da nicht mitmachen? Was passiert mit den Leiharbeitern? Die sind teils aus Polen und Tschechien, eine Verständigung, so erzählen Bombardier-Werker, sei nur mit Händen und Füßen möglich. Wie werden sich die Kollegen der Fremdfirmen im Werk verhalten? Fragen, auf die Gewerkschaftschef Jan Otto auch keine schnelle Antwort weiß. Als das Thema „Umgang mit Streikbrechern“ aufkommt, muss die Presse zudem den Saal verlassen. „Wir müssen das mal unter uns ausdiskutieren“, kommentiert Jan Otto den Rausschmiss.

Gewerkschaft will schnelles Ergebnis

Fest steht: Der Monat Mai als Verhandlungsbasis der Gewerkschaft mit dem Unternehmen ist den Bombardier-Werkern viel zu weit entfernt. Auch dem Görlitzer Betriebsratschef René Straube. Er möchte noch im Januar oder im Februar ein Ergebnis. Ansonsten sehe er die IG Metall in eine „Hinhaltetaktik“ des Unternehmens hineingezogen. Die Gewerkschaft wiederum hat drei Punkte festgeschrieben, nach deren Verstoß ein großes "Stopp"-Schild steht. Die Punkte sind: einseitige Handlungen des Unternehmens Bombardier, weiterer Stellenabbau, Ausschlagen des Angebots zur Kooperation. Was „Stopp“ danach bedeutet, bleibt weitgehend offen. „Entweder, wir gehen wieder vor das Werkstor oder nach Berlin“, formuliert es Jan Otto.

Für etwas kämpfen, nicht gegen etwas, ist das Credo des Gewerkschafts-Chefs. Für etwas, das bedeutet in dem Fall für den Erhalt des Görlitzer Werkes, nichts anderes. Die Waggonbauer finden derweil teils heftige Worte, die den Zustand ihres Unternehmens beschreiben. „Wir sind auf dem besten Weg dazu, eine verlängerte Werkbank von Bautzen zu werden“, ärgert sich einer. Ein anderer bemängelt Maschinen, die über 20 Jahre alt sind und häufig repariert werden müssen. Der Abzug des Innenausbaus nach Bautzen, mangelnde Qualität zugelieferter Teile aus Osteuropa, die nachbearbeitet werden müssen, ein fehlender Werkleiter in der Neißestadt.

Auch in Bautzen brodelt es

Der Vergleich mit Bautzen – er kommt immer wieder während der zweistündigen Debatte in Görlitz auf. An der Spree sieht man die Situation offensichtlich entspannter. „Aber auch in Bautzen brodelt es“, sagt Jan Otto. Dennoch, so der Chef der IG Metall Ostsachsen, Görlitz sei im Vergleich bei Streichungen stärker betroffen. Was er auf keinen Fall möchte, ist ein Kampf der beiden Standorte gegeneinander in der Lausitz. Wenn in Görlitz gestreikt werden sollte, regt ein Gewerkschaftsmitglied an, dann müsste das in Bautzen und noch besser auch gleich in Hennigsdorf auch so sein. In den nächsten Tagen und Wochen soll es in Görlitz nun Abteilungsversammlungen geben. Außerdem, so der Plan des Betriebsrates und der Gewerkschaft, soll die Öffentlichkeit mehr vom Arbeitskampf der Waggonbauer mitbekommen. „Warum nicht eine Demonstration mitten in der Stadt?“, regt Betriebsratschef Straube an. Zudem müsse stärker gezeigt werden, was ein Stellenabbau bei Bombardier für die gesamte Region bedeute. „Es trifft nicht nur die Beschäftigten, sondern auch den Handel, den Bäcker, den Friseur“, sagt Jan Otto. Dies müsse viel stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden.

Ob ein Streik das gewünschte Ergebnis bringen würde? Der Gewerkschaftschef kann es nicht sagen. „Ein Versprechen, das es gut ausgeht, kann ich nicht geben“, sagt Jan Otto. Aber wenn die Mitglieder es wollen, dann würde die IG Metall den Arbeitskampf durchziehen.

In Bautzen sieht man das derzeit eher noch mit gemischten Gefühlen. „Wir wollen erst einmal die Gespräche mit der Konzernleitung abwarten“, sagt Frank Albert vom Betriebsrat. Aktionen sind in Bautzen vorerst nicht geplant. Fühlen sich die Kollegen hier womöglich sicherer?

zur Startseite