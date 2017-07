Kampfansage gegen Wildparker rund um Bahnhof Auch über Bezahlsäulen wird in der Stadtverwaltung jetzt nachgedacht.

Radebeuls Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann will gegen die wilde Parkerei rund um den Bahnhof Ost vorgehen. © Arvid Müller

Radebeuls Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU) kündigt in der neuen Ausgabe von „Radebeul macht Dampf“ fürs Sanierungsgebiet Ost an, dass er gegen die wilde Parkerei rund um den Bahnhof Ost vorgehen will. Wiederholt würden dort die erlaubten Parkzeiten überzogen und Flächen mit Autos belegt, die nicht fürs Parken erlaubt sind. Und das, obwohl zugleich im benachbarten Parkhaus Stellflächen leer stehen.

Dem wolle Lehmann mit einer stärkeren Kontrolle durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes begegnen. Ab September werden, so der Bürgermeister, zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Die sollten sich dann um solche Parksünden kümmern.

Auch gibt es Überlegungen in der Stadt, Parksäulen aufzustellen und diese mit einer sogenannten Brötchentaste für freies Parken bis zu einer halben Stunde auszurüsten. Dies könnte rund um den Bahnhof, aber auch auf der Hauptstraße und angrenzenden Straßen wie Wichernstraße, Sidonienstraße und Bilzstraße sein.

Ähnliche Probleme wie in Ost gibt es auch in Altkötzschenbroda. Hier werden entlang des Angers regelmäßig Plätze belegt, auf denen keine Autos parken dürfen. Sogar Fußwege entlang der Uferstraße werden so zugeparkt, dass Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen. Ordnungsbürgermeister Lehmann hatte auch hierzu Hilfe mittels Kontrollen versprochen.

