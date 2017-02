Kampfansage aus dem „Vogelnest“ Eltern wollen nach der Niederlage im Neustädter Stadtrat für die private Kindereinrichtung kämpfen – mit Qualität.

Bis August 2020 dürfen Krippen- und Kindergartenkinder im „Vogelnest“ in Neustadt betreut werden. Dann läuft die Betriebserlaubnis aus. Das wollen Eltern verhindern. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Es war eine herbe Enttäuschung für viele Eltern, die ihren Nachwuchs in die private Kita „Vogelnest“ in Neustadt schicken. Seit letzter Woche steht fest, dass die nur bis 2020 gesichert ist. Bis dahin hat die Stadt die Kita in ihren Bedarfsplan aufgenommen. Länger nicht. Denn genau dieser Antrag von Unternehmerin und Betreiberin Kathrin Vogel scheiterte im Stadtrat.

Eine Entscheidung, die ein Großteil der Mamas und Papas nicht verstehen kann. Allen voran Evi Kolpe vom Elternrat. Die Neustädterin hat die Diskussion um die Zukunft des „Vogelnestes“ im Stadtrat live miterlebt. Und ist im Nachgang enttäuscht. Aber nicht nur darüber, dass sich die Mehrheit der Räte gegen die private Kita gestellt hat. Sie ist vor allem über Bürgermeister Peter Mühle (NfN) verärgert. Der Grund: Evi Kolpe hatte sich im Rahmen der Bürgerfragestunde zu Wort melden wollen. Sie wollte etwas zum Thema „Vogelnest“ sagen, das auf der Tagesordnung stand. Ihre Worte hatte sich die zweifache Mutter schon im Vorfeld zurechtgelegt. Äußern konnte sie diese aber nicht.

Bürgermeister blockt Anfrage ab

„Herr Mühle hat mich einfach abgeblockt“, sagt sie empört. Im Rahmen des konkreten Beschlusses würde noch ausführlich über das Thema gesprochen und diskutiert. Evi Kolpe dachte, dass sie später zu Wort komme. Ein Missverständnis. Denn nur im Rahmen der Bürgerfragestunde dürfen Besucher Fragen stellen. Danach nicht mehr. Evi Kolpe fühlt sich deshalb ungerecht behandelt. „Er hat mich einfach abgewiegelt“, kritisiert sie Peter Mühles Vorgehen nun. Nicht jeder Besucher kenne die Spielregeln im Stadtrat. Mühle hätte sie darüber aufklären müssen, sagt sie. Das sei aber nicht passiert.

Umso mehr wollen die Vertreter des Elternrates nun für das „Vogelnest“ kämpfen. „Das sind wir den Kindern, aber auch den Angestellten schuldig“, sagt Evi Kolpe im Namen vieler anderer Mütter und Väter. Sie will sich dafür einsetzen, dass die Einrichtung auch über 2020 hinaus gesichert ist. „Das Konzept ist einzigartig“, ist Evi Kolpe überzeugt. Für sie als Mutter, die im Zwei-Schicht-System arbeitet, sei die Betreuung ideal. Denn das „Vogelnest“ habe verlängerte Öffnungszeiten. Je nach Bedarf können die Kinder bis 19 Uhr betreut werden. Die Neustädterin macht davon regelmäßig Gebrauch. Vor allem dann, wenn ihr Mann aus beruflichen Gründen außerhalb von Neustadt im Einsatz ist. Auch die Betreuung selbst sei ideal. „Es gibt kleinere Gruppen als in anderen Kitas“, sagt Evi Kolpe. Die Erzieher könnten dadurch individueller auf die Kinder eingehen, sie fördern und fordern. „In anderen Einrichtungen kümmert sich eine Betreuerin um 18 Kinder. Da ist es logisch, dass manches Kind einfach in der Masse untergeht.“

„Vogelnest“ ist ausgelastet

Noch ein anderer Punkt würde in ihren Augen ganz klar für das „Vogelnest“ sprechen. Das sei die Auslastung. Im Moment seien alle Plätze in der Krippe und im Kindergartenbereich belegt. Dass die Einrichtung womöglich ab September 2020 geschlossen wird, das will sich Evi Kolpe nicht vorstellen. Das Haus sei in bestem Zustand. Es würden keine größeren Sanierungsarbeiten anstehen. „Warum wird nicht auf eine andere Kita verzichtet, um die es deutlich schlechter bestellt ist“, fragt sich die Neustädterin. Eine Frage, die sie auch gern den Stadträten gestellt hätte.

Diese entschieden sich jedoch mehrheitlich dagegen, das „Vogelnest“ in den Bedarfsplan der Kommune aufzunehmen. Als Kompromiss einigten sie sich, die Betriebserlaubnis bis zum Sommer 2020 zu verlängern. Begründet wurde die erste Entscheidung vor allem mit der Geburtenprognose. Aktuell werden in Neustadt jedes Jahr durchschnittlich 96 Kinder geboren. Die Zahl werde laut Prognosen bis 2030 deutlich sinken. Dann wird noch mit 70 Neugeborenen gerechnet. Das wiederum wirke sich auf die Auslastung der Kitas aus. Rein rechnerisch würden demnach 2030 genau 95 Plätze unbesetzt sein. Das entspricht einer mittelgroßen Kita. Wenn die Kommune nicht handelt, würden zwangsweise die Elternbeiträge steigen, argumentierte die Stadtverwaltung.

Lückenbüßer auf Zeit

Um das „Vogelnest“ vor dem möglichen Aus zu retten, überlegen die Neustädter Eltern bereits, eine Unterschriftenaktion zu starten. Obwohl ihnen bewusst ist, dass an dem Stadtratsbeschluss vorerst nicht zu rütteln ist. Erst in einem oder zwei Jahren, wenn die private Kitabetreiberin Kathrin Vogel erneut einen festen Platz im städtischen Bedarfsplan beantragen wird, mache das tatsächlich Sinn. „Bis dahin ist Frau Vogel eine gute Lückenbüßerin für die Kommune“, zieht Evi Kolpe eine bittere Bilanz. Denn solange es genügend Kinder in Neustadt gäbe, werde ihre Einrichtung ja noch gebraucht.

