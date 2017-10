Kampf um Kirkuk Das kurdische Streben nach Unabhängigkeit könnte in einem Fiasko enden. Jetzt droht der Verlust der ölreichen Region.

Vormarsch ins Zentrum von Kirkuk: Irakische Truppen mit gepanzerten Fahrzeugen sind auch am Dienstag kaum auf Widerstand gestoßen. Den Kurden, die die Hauptstadt der ölreichen Region seit drei Jahren besetzt halten, fehlt Unterstützung für ihre Unabhängigkeitsbestrebungen. © dpa

Auch am zweiten Tag ihres Feldzuges sind die irakischen Truppen kaum auf Widerstand der kurdischen Peschmerga gestoßen. Nach dem Gouverneurspalast von Kirkuk besetzte die Armee am Dienstag drei der sechs Ölfelder. Sie übernahm die Kontrolle über die Stadt Sindschar, die von Jesiden bewohnt war. Ausgelöst wurde das militärische Vorgehen der Zentralregierung in Bagdad durch das Unabhängigkeitsreferendum vom 25. September. Die kurdische Führung im Nordirak hielt die Abstimmung nicht nur auf eigenem Territorium ab, sondern auch in Regionen, die die Kurden seit der Flucht der irakischen Armee vor dem „Islamischen Staat“ Mitte 2014 besetzt halten. Herzstück ist Kirkuk.

Das Votum könnte sich als historisches Fiasko entpuppen. Die Kurden sind zerstritten. Und alle relevanten Mächte machen Front gegen ihr Unabhängigkeitsstreben.

Die Nachbarn Türkei und Iran

Beide Nationen lassen keinen Zweifel, dass sie das Plebiszit als feindseligen Akt verstehen. Ankara und Teheran haben eigene kurdische Minderheiten, die von dem Unabhängigkeitsstreben der irakischen Kurden angestachelt werden könnten. Und so geht das militärische Vorgehen Bagdads auch auf den Druck Irans zurück. Beteiligt an der Offensive auf Kirkuk sind auch schiitische Milizen, die von Iran rekrutiert und finanziert werden. Die türkische Regierung ließ an der Grenze zwar Truppen aufmarschieren, hielt sich jedoch bisher militärisch zurück.

Die irakische Zentralregierung

Ministerpräsident Haidar al-Abadi sieht sich als Garant der irakischen Einheit. Er tritt den kurdischen Ambitionen entschieden entgegen, betont aber gleichzeitig, man wolle kein Blut vergießen. Und so haben seine Emissäre das Vorrücken der irakischen Armee diplomatisch gut vorbereitet, indem sie einen Keil trieben zwischen die beiden politischen Hauptlager der Kurden, die Demokratische Partei Kurdistans (DPK) von Regionalpräsident Massud Barzani und die Patriotische Union Kurdistans (PUK). Kirkuk ist eine multiethnische Stadt, in der neben Kurden auch Araber und Turkmenen leben. Diese zogen den heranrückenden irakischen Truppen entgegen und bejubelten die Soldaten.

Die Kurden-Fraktionen

Das schnelle Vorrücken der irakischen Armee brachte den tiefen Zwist in den Reihen der Kurden voll ans Tageslicht. Der von Barzani bestimmte Zeitpunkt des Referendums ist trotz 92 Prozent Zustimmung umstritten. Die DPK-Anhänger, die in der Hauptstadt Erbil dominieren, stehen voll hinter dem Projekt. Dagegen zeigte sich die PUK-Opposition in ihrer Hochburg Sulaimanija skeptischer. Sie wollten das Plebiszit verschieben und hielten das Ganze für ein Manöver, um die autoritäre Herrschaft Barzanis aufzupolieren und von der Wirtschaftsmisere abzulenken. Dieser Teil der Kurden, der von den Clans des irakischen Präsidenten Fuad Masum und des kürzlich verstorbenen Ex-Präsidenten Jalal Talabani kontrolliert wird, unterhält gute Beziehungen zum Iran und will keine Konfrontation mit dem Irak. In Geheimverhandlungen mit Bagdad und Teheran stimmten ihre Vertreter zu, alle strategischen Positionen in Kirkuk kampflos zu räumen. Wie sich dagegen die von Barzani befehligten Peschmerga in den nächsten Tagen verhalten werden, ist unklar. Sie lieferten sich in den ersten Stunden Gefechte mit Iraks Armee, bei denen rund 30 Kämpfer starben. Danach haben sie sich in ihren Stellungen verschanzt. Brisant für die Staatskasse der nordirakischen Kurden ist vor allem der Verlust der Ölfelder von Kirkuk, die zuletzt etwa die Hälfte der Einnahmen brachten.

Die USA und Europa

Für die Vereinigten Staaten kommt dieser von den Kurden provozierte Konflikt mit Bagdad zur Unzeit. Washington lehnte das Referendum mit harten Worten ab. Seine Priorität ist der Kampf gegen den IS, der sich vor allem auf die irakischen Spezialtruppen sowie Einheiten der Bundespolizei stützt. US-Präsident Donald Trump erklärte, er werde für keine der beiden Seiten Partei ergreifen. Auch in Europa sieht man das Vorgehen der Kurden kritisch und möchte nicht in einen weiteren bewaffneten Konflikt hineingezogen werden. Aus diesem Grund stellte die Bundeswehr das Anti-IS-Training der kurdischen Peschmerga vorerst ein.

zur Startseite