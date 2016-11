Kampf um ein Unikat Am Sonnabend starten die Gewichtheber zum Pokalturnier der Blauen Schwerter. Auch Meißner Athleten sind dabei.

Nachrücker: Hagen Janta, der Großenhainer in Diensten des AC Meißen, erhält nach der Absage einiger internationaler Gewichtheber eine Startchance beim Schwerter-Turnier am Sonnabend. © SZ-Archiv/Andreas Weihs

Es ist angerichtet. Die 27. Auflage des Turniers der Gewichtheber um den „Pokal der Blauen Schwerter“ in Meißen kann beginnen. Auch wenn der fünfte Wettkampf nach der „Wiederbelebung“ im Vorfeld so manche Hürde nehmen musste. Das betraf vor allem das Starterfeld. „Leider wurden einige Absprachen, die vor Olympia mit Vertretern internationaler Verbände geführt wurden, nicht eingehalten“, so Turniersprecher Michael Hennig. Daher wurde auch nach dem offiziellen Meldeschluss nochmals kräftig „geschüttelt“. Dennoch wird sich ein attraktives und leistungsstarkes Feld auf der Heberbühne in der Gewichtheberhalle auf der Goethestraße präsentieren. So betreten neben Aktiven aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen und Schweden erstmals auch Sportler aus Lettland und Slowenien die Meißner Bühne.

Die deutsche Heber-Elite ist mit drei Olympiateilnehmern, dem Superschweren Almir Velagic, Jürgen Spieß und Nico Müller, weiteren internationalen Routiniers wie Tom Schwarzbach sowie mit einem aufstrebenden Perspektivteam zahlreich vertreten. Mit Olympia-Ersatzmann Max Lang und dem Franzosen Bernardin Kingue Matam (Olympia-7. von Rio) gibt es ein Wiedersehen mit zwei Pokalsiegern der Jahrgänge 2012/13 und 2014. Als Lokal-Matadoren treten Nico Fritsch und Hagen Janta vom AC Meißen an die Hantel.

Das Feld der starken Damen wird von der lettischen Olympiavierten Rebeka Koha und der deutschen EM-Teilnehmerin Mandy Treutlein angeführt. Im letzten Moment hat auch die EM-Dritte und Gewinnerin des Damenpokals vor einem Jahr, Joanna Lochowska aus Polen, zugesagt. Sie ist – leider – die einzige Sportlerin aus dem Nachbarland.

Der Sieger wird in einer Nachmittags- und einer Abendveranstaltung ermittelt. „Der Siegerpokal ist kein Wanderpokal sondern verbleibt wie in jedem Jahr als Eigentum beim Pokalgewinner“, so Michael Hennig. Der Wert der Vase, die bereits von der Porzellanmanufaktur an die Veranstalter übergeben wurde, sei schwer zu beziffern, da sie mit dem Namen des Gewinners versehen wird „und damit ein Unikat darstellt“, so Hennig. Ihre Maße: Höhe 36 Zentimeter, Durchmesser 18 Zentimeter, Gewicht etwa 2,4 Kilogramm. Michael Hennig: „Sollte keine Frau den Turnier-Gesamtsieg erringen, erhält die punktbeste Heberin eine etwas kleinere Ausführung des Pokals, natürlich ebenfalls aus Meißner Porzellan.“

Moderator der beiden Wettkampf-Veranstaltungen wird der Olympiamedaillengewinner Marc Huster sein – wie auch schon in den Vorjahren. Zumindest das Abend-Event ist dabei bereits ausverkauft. Für den ersten Durchgang (Einlass 13 Uhr) sind noch Tickets an den Vorverkaufsstellen bzw. der Tageskasse erhältlich. Allerdings sollten Interessenten auch hier nicht bis zum letzten Moment warten. „Auch der erste Durchgang verspricht sehr viel Spannung. Geht es doch für das deutsche Perspektivteam zusätzlich zur Pokalwertung um die Nominierung für die U20/U23-Europameisterschaften Anfang Dezember in Israel“, so Michael Hennig. Mit Spannung werde zudem erwartet, ob im Wettkampfverlauf der bisherige Relativ-Bestwert von 186 Punkten überboten werden kann. Dafür ist neben den Pokalen erstmalig ein Sonderpreis ausgelobt.

In der legendären Gewichtheberhalle in Meißen laufen derweil schon die Vorbereitungen. Seit Dienstag sind Mitglieder des AC Meißen und zahlreiche Helfer mit der Bestuhlung, der Einrichtung von Sportler- und Gästeversorgung, Hantelmaterial, Beleuchtungs-, Bühnen- und Präsentationstechnik beschäftigt. Vor Wettkampfbeginn sind dann noch weitere Aufgaben zu stemmen – so zum Beispiel die Sicherung des Transports der Athleten und Betreuer vom und zum Flughafen bzw. den Hotels.

Nicht unter den prominenten Gästen ist in diesem Jahr der Präsident des Europäischen Gewichtheberverbandes Antonio Urso. Auch der Chef des Bundes Deutscher Gewichtheber, Christian Baumgartner, hat aus Termingründen abgesagt. Dafür kommt sein „Vize“ Patrick Fassott. Und auch Bundestrainer Frank Mantek wird die Chance nutzen, einige seiner potenziellen Nationalmannschaftsmitglieder zu beobachten.

Fehlen werden dagegen in Meißen Athleten aus Polen – bis auf die bereits erwähnte Ausnahme im Damenfeld. „Die bis zuletzt für polnische Gewichtheber reservierten Plätze wurden leider nicht in Anspruch genommen“, so Michael Hennig.

Dafür erhalten nun hoffnungsvolle Nachwuchsathleten kurzfristig die Chance, vor heimischem Publikum an die Hantel zu treten: Hagen Janta vom AC Meißen und der stärkste sächsische Jugendheber, der 15-jährige Eric Ludwig von Fortschritt Eibau. Auch der Ex-Meißner Joseff Hesse (jetzt AC Germania St. Ilgen) rückte dadurch noch ins Starterfeld.

