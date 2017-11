Kampf um die Krone CDU und FDP setzen OB Ahrens als Aufsichtsratschef der Wohnungsbaugesellschaft ab – ein Grund ist die Stadthalle.

Seit Monaten schwelt der Streit um die Stadthalle Krone. © Uwe Soeder

Wochenlang stand in diesem Frühjahr das Krone-Areal in Bautzen im Blickpunkt. Teile des Stadtrats und die Rathausspitze lieferten sich um den Ankauf der alten Stadthalle einen erbitterten Streit. Ende Mai schien der Zoff abgehakt. Die stadteigene Wohnungsbau- gesellschaft (BWB) wurde beauftragt, auszuloten, ob ein Kauf des Geländes zu vertretbaren Konditionen machbar ist. Doch während nach außen alles ruhig schien, schwelte die Auseinandersetzung hinter den Kulissen weiter. Jetzt gipfelte der Machtkampf in einer brisanten personellen Entscheidung: Die Stadträte sägten OB Alexander Ahrens (SPD) als Chef des Aufsichtsrates der BWB ab.

Denn während vor allem CDU und FDP vehement für einen Ankauf des Krone-Areals warben, hatte sich Rathauschef Alexander Ahrens stets skeptisch gezeigt. Zwar ist das Grundstück aus seiner Sicht interessant – der vom Eigentümer aufgerufene Kaufpreis aber deutlich zu hoch. Weil der mit harten Bandagen geführte Disput nicht beizulegen war, einigten sich beide Seiten darauf, die städtische BWB ins Boot zu holen. Die Experten sollen nicht nur mit dem Besitzer einen besseren Kaufpreis aushandeln, sondern auch Ideen für die Entwicklung der Fläche liefern.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen OB und Stadträten waren damit aber nicht vom Tisch. Im Gegenteil. Das Gezerre um die Krone verlagerte sich vielmehr direkt in das Gremium, über den die Stadt die Gesellschaft und deren Handeln ganz maßgeblich kontrolliert: in den Aufsichtsrat. Dort war Alexander Ahrens nach seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister im September 2015 von den Mitgliedern des Aufsichtsrates zum Vorsitzenden gewählt worden. Das Amt hatte zuvor der bisherige OB Christian Schramm (CDU) inne.

Die BWB weiterentwickeln

Der Aufsichtsrat besteht wiederum aus neun Mitgliedern – dem OB und acht Stadträten. Die werden vom Stadtrat bestellt, spiegeln damit ein Stück weit auch dessen Mehrheitsverhältnisse wieder. Vier Sitze sind von Vertretern aus Reihen der CDU besetzt, je ein Stuhl erhielten Räte von FDP, Linken, SPD und dem Bürgerbündnis Bautzen. Und turnusgemäß stand dort jetzt die Neuwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden an. Neben Alexander Ahrens stellte sich dabei auch CDU-Stadtrat Matthias Knaak zur Wahl – und gewann.

Ganz offenkundig spielte die Haltung des OB in der Krone-Frage eine wichtige Rolle. „Meine strikte Positionierung gegen einen wie auch immer gearteten siebenstelligen Kaufpreis soll nach Aussagen von CDU-Stadträten der Grund gewesen sein, dass man mich nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzenden wiederwählen wollte“, so Alexander Ahrens. „Da scheint man zu glauben, dass es hilft, gegen den Überbringer der vermeintlich schlechten Nachricht vorzugehen.“ Der neue Aufsichtsratschef Matthias Knaak sieht dies anders. Er verweist darauf, dass er von einer Mehrheit der Räte gebeten worden sei, als langjähriges Mitglied des Gremiums für den Posten zu kandidieren. Seine Motivation und Ziele formuliert er allgemein. Er wolle die BWB weiterentwickeln und ein größeres Wohnungsangebot, allen voran für Familien, schaffen. Die Niederlage des Vorgängers kommentiert er knapp: „Ich denke, dass die Verquickung von städtischen und persönlichen Interessen im Immobilienbereich von Herrn Ahrens für das Amt kein Vorteil war“, erklärt Matthias Knaak.

Vorwurf: Interessenkonflikt des OB

Tatsächlich wird das dem Rathauschef immer wieder vorgeworfen – beispielsweise im Zusammenhang mit dem Lauenareal. Die Stadtverwaltung will das Gelände entwickeln und hält über die BWB dazu nötige Grundstücke. Zugleich gehört eine der Immobilien auf dem Gelände Alexander Ahrens, weshalb etliche Bautzener Stadträte einen Interessenkonflikt sehen.

Ein Vorwurf, den Stadtsprecher André Wucht als unbegründet zurückweist. Der OB übe in diesen Punkten stets die nötige Zurückhaltung, sagte er.

In jedem Fall dürfte die Abwahl des OB die verhärteten Fronten zwischen ihm und der CDU und FDP im Stadtrat zementieren. Der OB teilt in Sachen Krone auch gleich noch mal aus und warnt vor einem Vertragsabschluss, bei dem am Ende die Stadt draufzahlen muss. Jedes Aufsichtsratsmitglied könne persönlich haftbar gemacht werden.

zur Startseite