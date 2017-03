Kampf um den Sportplatz Endlich Fördergeld fürs Pfaffendorfer Stoppelfeld? Königsteins Stadträte lehnen ab.

Der Name Sportplatz ist etwas hoch gegriffen. Schon seit Jahren spielt der SV Königstein auf dieser löchrigen Wiese. Wann hier die geplante Multifunktionsanlage entsteht, ist unklar. © Marko Förster

Seit vielen Jahren wird im Stadtrat Königstein über die Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf diskutiert. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) erklärte einen neuen Kunstrasenplatz gar zu einem seiner Wahlkampfziele 2015. Schon oft hatte die Stadt Fördermittel beantragt, ohne Erfolg. Im letzten Jahr kam eine neue Chance. Der Stadtrat entschied damals , die mögliche Förderung für den Sportplatz einzusetzen. In der jüngsten Stadtratssitzung sollte nun die Finanzierung, losgelöst vom Haushalt, beschlossen werden. Das sorgte für Diskussionen.

Die Tagesordnung der Sitzung am 27. Februar sah vor, über Eigenmittel für den Bau des Sportplatzes abzustimmen. Nach der derzeitigen Planung belaufen sich die Kosten insgesamt auf rund 640 000 Euro. Die Stadt müsste etwa 376 000 Euro übernehmen. Mit dem Beschluss wollte die Stadt beim Landratsamt eine Bewertung der Gemeindefinanzen beantragen, erklärt Tobias Kummer. Die Kreisbehörde muss bestätigen, dass Königstein die Eigenmittel für den Sportplatzbau tatsächlich hat – eine Voraussetzung, dass Fördermittel fließen können. Einige Stadträte äußerten allerdings Bedenken. Als es nach einigem Hin und Her zur Abstimmung kam, stimmten sieben Stadträte für den Sportplatz, sieben dagegen. Eine Pattsituation. In so einem Fall sagt die sächsische Gemeindeordnung, dass der Beschluss abgelehnt ist.

Vor allem Stadträte der Freien Wähler und der Linken sahen es als problematisch an, die Gelder unabhängig vom Haushalt zu beschließen – obwohl Bürgermeister Tobias Kummer darauf hinwies, dass die nötigen Eigenmittel bereits im Entwurf des Haushalts berücksichtigt seien. „Um die Anlage zu finanzieren, müssen wir keinen Kredit aufnehmen und haben auch sonst noch liquide Mittel zur Verfügung“, sagte der Stadtchef. Außerdem sei die Chance auf eine so hohe Förderung einmalig.

Katrin Klewe (Freie Wähler) stellte den Antrag, dass der Bürgermeister mit den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft spricht, um eventuell eine gemeinsame Lösung – und Finanzierung – zu finden und machte damit eine alte Forderung der Freien Wähler wieder auf. Simone Hartmann (CDU) warf ihr daraufhin vor, eine Entscheidung zu blockieren. Letztendlich wurde auch Katrin Klewes Antrag abgelehnt. Simone Hartmann appellierte an die Räte: „Wir berauben die Stadt einer Perspektive, wenn wir jetzt nicht zustimmen.“ So sieht das auch Tobias Kummer. Freizeitmöglichkeiten seien neben Arbeitsplätzen und Infrastruktur enorm wichtig, um Menschen in die Stadt zu ziehen. Auch für die Förderung des Kinder- und Jugendsports sei eine solche moderne Anlage immens wichtig.

Die Fördermittel wurden der Stadt zwar bereits in Aussicht gestellt, der Fördermittelantrag wird aber nun vorerst nicht bearbeitet, da die Unterlagen ohne ein positives Ratsvotum nicht vollständig sind. Der Sportplatzbau ist also auf Eis gelegt, aber immerhin noch nicht gestorben.

