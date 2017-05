Kampf um den Hort in der Kita Eltern möchten, dass Hortplätze im Kinderhaus in Muschelwitz bestehen bleiben. Doch die Gemeinde hat andere Pläne.

Eltern kämpfen um die Hortplätze im Kinderhaus in Muschelwitz. © Symbolbild: dpa

Es sind zwar nur 16 von 72 Plätzen, aber die sind den Eltern wichtig. Sie möchten, dass im Kinderhaus Am Storchennest in Muschelwitz auch künftig nicht nur Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter betreut werden, sondern eben auch die 16 Hortplätze erhalten bleiben. Doch weil in der Einrichtung seit Jahren ein Mehrzweckraum fehlt, ist die Hortbetreuung nun in Gefahr.

Wegen des fehlenden Raumes hatte die Gemeinde Göda als Betreiberin der Kita schon bisher immer nur eine befristete Betriebserlaubnis bekommen. Derzeit gilt sie bis 2019. Im jüngsten Bescheid wird gefordert, dass spätestens dann ein Mehrzweckraum vorhanden sein muss. Vor drei Jahren gab es schon mal Überlegungen für einen Anbau oder einen kleinen separaten Bau auf dem Kitagelände. Doch nun favorisiert die Gemeinde einen anderen Weg. Sie möchte die Anzahl der Plätze reduzieren, um den Mehrzweckraum im Kinderhaus zu schaffen. Das sagte Kämmerin Ines Hennig in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Wegfall der 16 Hortplätze sei kein Problem, da im Hort an der Grundschule in Göda genügend Kapazität – laut Betriebserlaubnis 220 Plätze – vorhanden sei.

Doch unter den Eltern, die ihre Kinder in Muschelwitz betreuen lassen, sorgt das für Ärger. Sie argumentieren mit dem besonderen Konzept der Einrichtung in dem kleinen Ort. So könnten Geschwisterkinder in einem familiären Umfeld unter einem Dach betreut werden. Die Hortkinder würden am Nachmittag dort mehr Abstand zum Schulalltag gewinnen. Für berufstätige Eltern sei es zudem von Vorteil, dass die Kita etwas länger geöffnet hat als der Hort in Göda. Laut Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos) ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, „aber wir werden sie nicht ewig rausschieben“. Er rechnet damit, dass sie noch in diesem Jahr fällt.

