Kampf um Bankautomat und Lebensmittel-Laden Für beide ist das Ende in Sicht. Die Stadt Herrnhut will die Volksbank und Dürninger noch umstimmen.

Mal schnell Geld abheben, das soll in Großhennersdorf bald nicht mehr möglich sein. Der Geldautomat der Volksbank soll entfernt werden. Das gefällt den Einwohnern nicht. Vielleicht lässt sich aber noch eine Lösung finden. © Bernd Gärtner

Ausführlichen Diskussionsbedarf hatten Herrnhuts Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) und die Stadträte bei der jüngsten Sitzung. Denn gleich zwei Entwicklungen, die sich aktuell abzeichnen, könnten die Lebensqualität der Herrnhuter deutlich einschränken. So sieht es jedenfalls Bürgermeister Riecke, wenn er daran denkt, dass im kommenden Jahr der noch verbliebene Volksbank-Automat in Großhennersdorf auch noch abgeschraubt werden soll und Ende Oktober das Ende des Dürninger-Lebensmittelladens ansteht.

In beiden Fällen – so beschrieb es Willem Riecke – habe man als Stadt zwar wenig Einflussmöglichkeiten, wolle sich aber dennoch ausdrücklich für einen Erhalt einsetzen. Ähnlichkeiten der beiden Fälle sieht der Bürgermeister zudem bei der Informationspolitik gegenüber der Stadt: Keinerlei Vorwarnungen oder Vorgespräche habe es gegeben. Die Entscheidung der Volksbank habe man im Juli aus der Sächsischen Zeitung erfahren, obwohl noch im vergangenen Jahr Vorstandsvorsitzender Wolfgang Zürn in einem Gespräch versichert habe, dass es nicht um die Schließung generell gehe, sondern nur um das Ende der Beratungstätigkeiten in Großhennersdorf. Deshalb habe er sich nun nochmals an Zürn gewandt, der auch geantwortet habe.

Auch die Stadträte zeigten sich zum Teil verwundert, dass sich bei dem Kundenstamm vor Ort die Volksbank aus Großhennersdorf selbst mit ihrem Automaten zurückziehe. Stadtrat Hartmut Tittmann (Herrnhuter Liste) erklärte, laut seinen Informationen sei zu wenig Bewegung am Automaten zu verzeichnen gewesen, was wohl ein wichtiger Punkt für die Entscheidung war. Dennoch regte Riecke an, erneut einen Brief an den Vorstand zu schicken, in dem auch der Stadtrat seine Meinung zu den Plänen kundtue und Alternativen vorschlägt. So könnte man anbieten, den Automaten in ein städtisches Gebäude zu übernehmen und dadurch die Mietkosten zu minimieren.

Einen Brief wollen die Stadträte gegebenenfalls auch an Dürninger senden, um die Schließung des Lebensmittelladens zu verhindern. Heike Herbrig, die als Gast an der Ratssitzung teilnahm und die Bürgerinitiative mit begründet hat, erklärte, wie verunsichert viele, vor allem ältere Anwohner seien – auch mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Stadtrat Peter Tasche (Herrnhuter Liste) nannte die Entscheidung zudem unverschämt, zumal die Herrnhuter Diakonie der Geschäftsführung von Dürninger mitgeteilt habe, dass die Erwachsenen in den Behindertenwohngruppen ab 1. Januar 2018 auf komplette Selbstversorgung umstellen wollten und der Laden als Einkaufsmöglichkeit dringend nötig sei. Man könne mit rund 118 000 Euro Umsatz rechnen. Stadtrat Gert Urland (Unabhängige Bürgervereinigung) lenkte den Blick aber auch auf die Gewohnheiten vieler Herrnhuter: Er unterstütze zwar den Versuch, noch einmal nach einer Alternative zur Schließung zu suchen, aber es liege vor allem an den Einwohnern, die diese Angebote der ansässigen Gewerbetreibenden auch nutzen müssten, sonst könne niemand überleben.

Bürgermeister Willem Riecke stellte nun in Aussicht, dass es in dieser Woche weitere Gespräche mit Dürninger und vielen Partnern geben werde. Inwieweit es auf Seiten von Dürninger die Möglichkeit eines Kompromisses gebe, könne man dabei ausloten: „Wir wollen versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte er.

