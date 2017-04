Kampf gegen Frostschäden Die Obstbauern müssen ihre Früchte schützen. Auf dem Bau stoppt der Betrieb. Der Winter ist zurück.

Auf der Sauerkirschplantage der BioObst GmbH bei Mügeln fahren die Traktoren mit ›Mulchgerät, um das Gras kurz zu halten. Dadurch soll die Bodenwärme besser in die Luft gelangen und die Blüten vor Frost schützen. © André Braun

Auf den Plantagen der BioObst GmbH fahren die Traktoren mit Mulchern. Das kurz geschoren Gras ist fast das einzige Mittel der Obstbauer, um ihre Früchte zu schützen. Der Sinn: Die Wärme des Bodens soll dadurch besser in die Luft gelangen. „Die Erdbeerpflanzen sind zugedeckt“, erklärt Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG und Geschäftsführer der BioObst GmbH aus Baderitz bei Mügeln. Zudem werde versucht, mit Hagelnetzen den Wind abzuhalten. Ob das gelingt, zeigt sich am Mittwoch. „Dann werden wir die Blüten auszählen, die erfroren sind“, sagt der Chef. Gefährdet seien derzeit vor allem einige Sorten der Sauerkirche. Denn je weiter die Blüten geöffnet sind, desto mehr Schaden können die niedrigen Temperaturen anrichten. Doch Kalbitz hofft, dass größere Frostschäden ausbleiben.

Andere größere Unternehmen schützen ihre Blüten mit Verneblungsmaschinen, weiß Ulrich Heft vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau aus Zweinig. Dabei werde Wasser um die Blüten gesprüht, das gefriert und so eine Schutzschicht bildet. „Das ist aber sehr aufwendig“, sagt Heft. Bei ihm ruht der Betrieb zurzeit, zumindest teilweise. „Wir können nur Arbeiten ausführen, bei denen es keinen Kontakt mit dem Boden gibt.“ Grund seien weniger die Temperaturen, sondern vielmehr die Feuchtigkeit. Möglich seien derzeit unter anderem Dachbegrünungen. „Solche Witterungen sind im April immer zu erwarten“, sagt Heft und sieht das Wetter locker. Anfang März hat der Betrieb in dieser Saison losgelegt. „Wir haben auch schon mal erst am 18. April angefangen“, sagt der Geschäftsführer.

Putz- und Fassadenarbeiten fallen derzeit bei der Hoch- und Ausbau Gesellschaft Waldheim weg. „Das können wir aufgrund der Temperaturen jetzt nicht machen“, sagt Geschäftsführer Ulli Hering. Dafür seien die Mitarbeiter jetzt im Innenbereich tätig. Wann es draußen weitergeht, werde jeden Tag neu entschieden.

Besonders vorsichtig mussten am Montag die Autofahrer sein. Viele haben bereits auf Sommerräder gewechselt. „Der Reifenwechsel ist derzeit voll im Gange“, sagt Mitarbeiterin Linda Wehner von Auto Grafe aus Lüttewitz. Seit Ende März fragen die Kunden nach Terminen. „Zwei haben heute ihren Termin verschoben“, sagt die Kfz-Mechatronikerin. Zurückwechseln wollte die Reifen aber bislang keiner.

Dass es auf den Straßen glatt gewesen ist, bekamen auch die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz zu spüren. Insgesamt 56 mal hatte es laut Polizei zwischen Dienstag 0 Uhr und 12 Uhr auf den Straßen im Direktionsbereich gekracht. Ein Großteil der Unfälle sei auf die vorherrschenden Witterungsbedingungen zurückzuführen, sagten die Beamten. Bei einem Unfall wurde eine Person verletzt. Im Revierbereich Döbeln rückten die Polizisten viermal zu einem Verkehrsunfall aus.

Noch einmal zum Winterdienst ausrücken mussten die Fahrzeuge der Straßenmeistereien in Freiberg, Brand-Erbisdorf sowie Mühlau. „Meist handelte es sich um Kontrollfahrten, an wenigen Stellen wurde im flacheren Gebieten gestreut“, erklärte Kreissprecher André Kaiser. Die Straßenmeisterei Döbeln musste bislang noch nicht ausrücken. „Die Straßen sind aber immer im Blick“, ergänzte der Sprecher.

Die vergangene Saison des Winterdienstes der sechs Straßenmeistereien war deutlich teurer als im Vorjahr: rund 600 000 Euro mehr hat der Winter 2016/2017 gekostet. Insgesamt wurden bisher rund 1,9 Millionen Euro benötigt. „Ein großer Posten waren dabei die Leistungen der Fremdunternehmen mit 700 000 Euro“, so Kaiser. „Mitunter brachte der starke Schneefall die Mitarbeiter an die Grenzen“, sagt Dirk Schlimper, Referatsleiter für Kreisstraßenbau und Straßenbetriebsdienst im Landratsamt. Die Lager werden im Sommer wieder mit Salz gefüllt. Mit 14 133 Tonnen Salz wurden rund 4 000 mehr verbraucht als vergangene Saison. „Wir haben ständig nachgeordert“, so Schlimper.

zur Startseite