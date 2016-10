Kampf gegen die Dealer Der Wiener Platz bleibt mit 110 Straftaten in diesem Jahr Kriminalitätsschwerpunkt. Doch die Razzien werden weniger.

Polizeieinsatz am Wiener Platz, wie hier im Sommer 2015. Auf dem Bahnhofsvorplatz wird oft mit Drogen gehandelt. © Christian Juppe

Kein Ort in Dresden steht derart im Fokus der Ermittler wie der Wiener Platz. Die Fläche vor dem Hauptbahnhof hat sich zu einem Drogenumschlagplatz entwickelt. Allein in diesem Jahr hat die Polizei 22 Razzien durchgeführt und dabei 110 Straftaten auf diesem engen Raum festgestellt. Für die Polizisten ist es eine Sisyphos-Arbeit. Kaum haben sie ein paar Dealer geschnappt, stehen die nächsten da. Kommen die Festgenommenen frei, gehen sie bald wieder an den Wiener Platz, um Drogen zu verkaufen. „Es handelt sich dort vorrangig um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“, bestätigt Polizeihauptkommissarin Jana Ulbricht und Sprecherin der Polizei Dresden. Außerdem gab es infolge der Razzien Anzeigen wegen Diebstahls, Hehlerei, Betrugs, Verstößen gegen das Waffengesetz, ausländerrechtlichen Verstößen sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Haschisch und Cannabisprodukte sind erwartungsgemäß am häufigsten sichergestellt worden. Meist geht es bei Dealern oder Kunden nur um kleine Mengen, wenige Gramm oder weniger als ein Gramm. Allerdings gingen der Polizei auch zwei Täter ins Netz, die rund 48 beziehungsweise 46 Gramm dabeihatten. In Einzelfällen fanden die Beamten auch Crystal und Ecstasy-Tabletten – laut Vortest. Außerdem wurden Personen mit Pfefferspray, einem Teleskopschlagstock und einem Elektroschocker erwischt. Diese Waffen dabeizuhaben, verstößt gegen das Gesetz.

In zehn Fällen kein Täter ermittelt

Der Kreis der Täter ist bunt gemischt, wie die Polizei mitteilt. Ganz vorne liegen Tunesier, mit 29 Fällen. Danach folgen aber bereits die deutschen Täter – es waren 20. Aus Marokko stammen 13, aus Libyen sieben und dann folgen Verdächtige aus Algerien, Afghanistan, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Italien, Kroatien, dem Libanon und Syrien – mit jeweils zwischen einem und vier. „Lediglich bei zehn Anzeigen ist kein Tatverdächtiger bekannt“, erklärt Ulbricht die hohe Aufklärungsquote. In den Fällen handelte es sich um Anzeigen wegen Drogen, die auch gefunden und sichergestellt wurden, aber keiner Person zugeordnet werden konnten.

Bei den 22 Razzien wurden jeweils zwischen neun und 98 Polizisten eingesetzt. Das ergab eine Anfrage des Landtagsabgeordneten André Schollbach (Linke). In der Antwort von Innenminister Markus Ulbig (CDU) wird auch deutlich: Am Anfang des Jahres gab es noch häufig Razzien. Im Januar waren es fünf, im Februar vier, im März fünf. Doch seitdem sinkt die Zahl der Razzien – im Juli gab es nur eine und im August zwei. In der ersten Septemberhälfte gar keine, und dann endet die Statistik.

„Ich betrachte die Entwicklung der Kriminalität mit Sorge“, so Schollbach „Am Wiener Platz blüht der Drogenhandel, in der gesamten Stadt sind seit geraumer Zeit immer wieder Einbruchsserien sowie Kfz-Diebstähle in erheblicher Zahl zu beklagen.“ Er sieht einen eindeutigen Grund für diese Entwicklung: Die Polizei kommt nicht hinterher.

Das liege daran, dass die Anzahl der Beamten von gut 12 000 im Jahr 2005 auf derzeit etwa 10 700 Polizisten abgebaut wurde. „Die CDU-geführte Staatsregierung hat jede zehnte Stelle bei der Polizei gestrichen“, kritisiert Schollbach. Die Beamten haben mehr als 100 000 Überstunden angehäuft und sogar 45 613 Urlaubstage aus dem Jahr 2015 mit in dieses Jahr übernommen. Wegen der vielen Einsätze wie in Dresden bei Pegida, Gegendemonstrationen, Fußballspielen und vielem mehr konnten sie den ihnen zustehenden Urlaub schlicht nicht nehmen. „Die Polizei wurde jahrelang auf Kosten der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger kaputtgespart und an den Rand der Handlungsfähigkeit gebracht“, ist Schollbachs Fazit.

Polizeisprecherin Ulbricht erklärt, dass die Einsätze am Wiener Platz weitergehen. „Die Dresdner Polizei wird die Einsatzmaßnahmen fortsetzen. Dabei werden wir die Maßnahmen an die aktuelle Lage und mögliche Lageentwicklungen anpassen.“ Das heißt, falls es eine Verlagerung des Drogenumschlagplatzes geben sollte, werde die Polizei selbstverständlich am neuen Ort Kontrollen durchführen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Der Treff für Dealer und Kunden in Dresden heißt weiterhin: Wiener Platz.

Auch die vom Citymanagement ins Leben gerufenen Citystreife gibt es nicht mehr. Bei der Initiative sollten Händler Geld zusammenlegen, damit regelmäßig private Sicherheitsleute die Prager Straße bis zum Bahnhof ablaufen und für Ordnung sorgen. Bei Händlern und Kunden kam das zwar gut an und das Sicherheitsgefühl stieg, aber bislang fehlt es an ausreichend Geld. Citymanager Jürgen Wolf: „Wir könnten die Citystreife aber sofort wiederbeleben, wenn die Händler bereit sind, sie zu finanzieren.“

zur Startseite