Kampf gegen die Algenplage Auf mehreren Löschteichen in der Gemeinde Hochkirch schwimmt ein grüner Teppich. Was hilft dagegen?

© Symbolbild: dpa

Noch immer sucht die Gemeinde Hochkirch ein Mittel, um ihre Löschteiche wieder in Ordnung zu bringen. „Wir starten jetzt einen neuen Versuch“, kündigte Bürgermeister Norbert Wolf (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung an.

Zwar wurden die meisten Teiche erst vor einigen Monaten im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung in Ordnung gebracht, doch bereits kurze Zeit später sorgen sie wieder für Ärger. Fast überall bedeckt inzwischen ein dichter grüner Teppich die Wasseroberfläche. Es soll sich um eine kanadische Alge handeln, die sich rasant ausbreitet. Woran das liegt, sei unklar. „Wir haben allerdings zurzeit auch fast keinen Wasserzulauf“, stellt Wolf fest.

Bereits Anfang September wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Kirschauer Aquakulturen ein Versuch gestartet, um das Problem zu beheben. Der Teich in Wuischke wurde „geimpft“, das heißt, es wurden Bakterien zugeführt, um das biologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Bisher sei aber noch kein durchschlagender Erfolg sichtbar geworden, so Wolf. Allerdings müsse das Impfen auch aller zwei Wochen wiederholt werden.

Nun wolle man aber noch etwas Neues testen. Denn es gibt die Vermutung, dass das Problem etwas mit den neuen Auslaufbauwerken zu tun haben könnte, die einige Teiche im Zuge der Sanierung bekommen haben. Die will man nun mit einem eigens dafür gebauten Kasten quasi überlisten, um den Wasserablauf positiv zu beeinflussen. Ob es hilft? „Wir können es nur probieren“, sagt Wolf.

zur Startseite