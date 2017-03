Kampf gegen den Flächenverbrauch In den vergangenen Jahren hat Klipphausen immer darauf hingewirkt, dass Ausgleichsmaßnahmen für Bauprojekte nachhaltig für Wiedernutzbarmachung von Flächen eingesetzt wurden.

Durch Bepflanzung entstanden Streuobstwiesen oder wurden Flächen wieder zu Ackerland umgewandelt. © Udo Lemke

Allein durch die Erweiterung ihres Gewerbegebietes um 15 Hektar steigt der Flächenverbrauch in der Gemeinde. Auf die Frage, ob es eine Strategie gebe, dem an anderer Stelle entgegenzuwirken, erklärte Hauptamtsleiterin Anja Jähnigen: „In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde immer darauf hingewirkt, dass Ausgleichsmaßnahmen für Bauprojekte nachhaltig für Wiedernutzbarmachung von Flächen eingesetzt wurden.“ So hätten etwa in den Ortsteilen Sachsdorf, Reichenbach, Wildberg und Sora alte Stallanlagen abgerissen und die Flächen rekultiviert werden können. Durch Bepflanzung entstanden Streuobstwiesen oder wurden Flächen wieder zu Ackerland umgewandelt. Als Ausgleich für den Radweg Meißner 8 wurde das alte Talkumwerk in Robschütz abgerissen und eine Streuobstwiese angelegt. Für die derzeit in Planung befindliche Erweiterung des Gewerbegebietes gibt es noch kein Projekt für den Ausgleich.“ (SZ/ul)

