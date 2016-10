Kampf durch den Verkehr Weil die Autofahrer bei Staus keine Rettungsgassen mehr bilden, schlagen die Feuerwehren nun Alarm.

Ein übliches Bild im Stau: Die gebildete Rettungsgasse ist für die Einsatzfahrzeuge schon fast zu eng, weil Laster auch am linken Fahrbahnrand stehen. Schaulustige steigen aus ihren Autos aus und verlangen den Fahrern so besonders viel Konzentration ab.



Massenkarambolage auf der Autobahn A 4: Zwischen der Anschlussstelle Siebenlehn und dem Dreieck Nossen kollidieren erst zwei Fahrzeuge, in der Folge fünf weitere. Bisher gibt es nur Blechschäden. Doch dann kommt ein BMW mit hoher Geschwindigkeit, der den Unfall viel zu spät erkennt, und fährt auf das Stauende auf. Sieben weitere Wagen werden beschädigt, fünf Menschen verletzt, zwei müssen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Ende ist es eine Unfallstelle mit 15 beteiligten Fahrzeugen, zu der die Rettungskräfte gerufen werden. Dort schnell anzukommen, ist jedoch alles andere als leicht – wie so oft. Kilometerweit haben sich die nachfolgenden Autos gestaut. Eine Rettungsgasse gebildet haben sie nicht.

Laster blockieren Rettungsweg

Ein Problem, dass auch die Feuerwehrleute aus der Döbelner Region kennen, wenn sie auf die A 14 gerufen werden. Zuletzt verloren sie wertvolle Zeit, als Anfang Juni zwischen den Anschlussstellen Leisnig und Döbeln-Nord der Fahrer eines blauen BMW auf einen Lastwagen aufgefahren war. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto erst im Straßengraben zum Stehen kam. Bis die Kameraden aus Zschoppach am Unfallort eintrafen, sei unnötig viel Zeit vergangen. „Die Rettungsgasse war diesmal eine reine Katastrophe. Die Fahrzeuge standen kreuz und quer. Das hat uns, schätze ich mal, fünf Minuten Zeit gekostet“, sagte Ortswehrleiter Rico Schneider.

Für die Leisniger Feuerwehr sei es kein akutes Problem, sagt der Wehrleiter Bernd Starke. Aber auch er hatte schon Situationen, wo er nicht durchgekommen ist und die Autofahrer ihren Fehler erst merken, wenn das große, rote Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn direkt hinter ihnen steht. „Teilweise sind es sogar die Lkw-Fahrer, die komisch dastehen“, so Bernd Starke. Dabei müssten doch gerade die wissen, wie sie sich zu Verhalten haben, meint er. „Wenn ein Sattelzug erst anfangen muss, zu rangieren, dauert es“, so Starke. Er findet, dass in den Fahrschulen die Rettungsgasse ein größeres Thema sein sollte. „Verkehrsteilnehmerschulungen sind ja leider keine Pflicht mehr.“ Bei den Nachbarn in Österreich erinnern Schilder die Autofahrer, wie man eine Rettungsgasse bildet. Dort sind die Strafen auch viel höher. Mehr als 2 000 Euro kann es dort kosten, wenn man dem Rettungsdienst den Weg versperrt.

In Deutschland müssen Stausünder nur 20 Euro Bußgeld zahlen. Einen Punkt in Flensburg gibt es nicht. Zum Vergleich: Für das Parken in zweiter Reihe, wodurch beispielsweise ein Müllauto behindert wird, gibt es schon 25 Euro Strafe. Ein Feuerwehrmann aus Hessen hat nun eine Petition gestartet. Er sammelt Unterschriften dafür, dass die Strafe auch in Deutschland auf 2 000 Euro steigt.

Klaus Bernhard, der Roßweiner Wehrleiter, würde es begrüßen, wenn es höhere Strafen geben würde. Er habe es schon oft erlebt, dass es kein Durchkommen gibt. „Da verlieren wir sehr viel Zeit, wenn wir nur in Schrittgeschwindigkeit durchkommen.“ Auch mit Rettungsgasse sei immer volle Konzentration gefordert. „Manche machen plötzlich die Türen auf und lassen die Kinder aussteigen“, sagt Bernhard. Und selbst wenn die Feuerwehrautos durch sind, heiße das nicht, dass die Rettungswagen dann auch noch Platz haben. „Die machen sofort alles wieder zu, weil sie gaffen wollen“, so Bernhard. Der nächste fängt dann von vorne an. Es sei auch schon vorgekommen, dass Autos die Lücke nutzen und hinter den Rettungsfahrzeugen herfahren. Und es seien keinesfalls nur Ausländer, die das System Rettungsgasse nicht verstehen. Besonders die Laster-Fahrer würden es oft zu spät kapieren.

Doch die Strafverfolgung der Fahrer ist schwierig. Die Polizei rät, dass die Feuerwehr sich die Kennzeichen notieren könnten und im Nachgang Anzeige erstatten. Im Notfall hilft das aber auch nicht. „Das ist auch nicht unsere Aufgabe“, kritisiert Bernhard. Die Polizei müsste vorher dafür sorgen, dass Platz ist.

In 95 von 100 Fällen sei es immer das gleiche Bild, erzählt Uwe Günther, Stadtwehrleiter der Feuerwehr Nossen. Statt einen freien Streifen für die Rettungsfahrzeuge in der Mitte der Autobahn zu lassen, stehen die Autos dicht an dicht, mit viel zu geringem Abstand und oft sogar quer, weil ein Fahrer noch in die Lücke zwei Meter weiter vorne springen wollte, es dann aber nicht geschafft hat. „Das ist der Egoismus auf der Straße“, sagt Günther. Es herrsche ein regelrechter Kampf auf der Autobahn.

Schon bei zähem Verkehr handeln

Die Bildung einer Rettungsgasse regelt die Straßenverkehrsordnung in Paragraf 11, „Besondere Verkehrslagen“: „Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen in der Mitte der Richtungsfahrbahn, bei Fahrbahnen mit drei Fahrstreifen für eine Richtung zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden.“ Lkws oder Busse sollten sich außerdem immer ganz rechts einfädeln. Wie eine solche Gasse funktioniert, zeigt auch die Grafik.

Schon bei zähfließendem Verkehr sollte eine Rettungsgasse gebildet werden. Vor allem das Autobahndreieck Nossen – bei den Feuerwehrleuten nur noch „Bermudadreieck“ genannt – ist ein Unfall- und Stau-Schwerpunkt in der Region. 65 Einsätze hatten die Feuerwehren in diesem Jahr bereits auf den Autobahnen im Kreis, davon 42 auf der A 4. Allein elf dieser Einsätze entfielen auf den August und September.

Die Massenkarambolage von Ende August ging am Ende trotz Behinderung der Rettungskräfte glimpflich aus: Der Fahrer des BMW, der in das Stauende gerast war, stand bei der Ankunft der Feuerwehr neben seinem völlig zerstörten Wagen. Er hatte zum Glück nur ein paar Kratzer abbekommen.

