Kampf der Superlative Wladimir Klitschko und Anthony Joshua boxen am Sonnabend vor 90 000 Fans im Londoner Wembley-Stadion.

Wladimir Klitschko will vor großer Kulisse gewinnen. © dpa

Wladimir Klitschko und Anthony Joshua erleben am Sonnabend in London den bedeutendsten Kampf ihres Lebens. Vor 90 000 Fans hat noch keiner der beiden Schwergewichtler geboxt. „Es wird definitiv eine spezielle Nacht“, betonte WM-Herausforderer Klitschko. „Das ist der größte Schwergewichtskampf seit Mike Tyson gegen Lennox Lewis 2002“, erklärte Joshuas Promoter Eddie Hearn. Das sind die entscheidenden Daten zu diesem Duell:

Die Kulisse: 90 000 Gäste werden im Wembley-Stadion erwartet. Damit bricht der Kampf die britische Nachkriegsbestmarke. Sie wurde 2014 am gleichen Ort zwischen Carl Froch und George Groves mit 80 000 Zuschauern aufgestellt. Weltrekord ist das nicht. 1993 pilgerten 132 000 Besucher nach Mexiko-Stadt zum Kampf zwischen Lokalmatador Julio Cesar Chavez und dem US-Amerikaner Greg Haugen.

Das Fernsehen: Der Kampf wird in Deutschland von Klitschkos Haussender RTL übertragen. Die bisherige Spitzenquote von 2011 gegen den Briten David Haye mit 15,56 Millionen TV-Fans wird aber wohl nicht geknackt. Dafür hat sich das Fernsehverhalten besonders jüngerer Menschen zu deutlich verändert. Klitschkos letzter Kampf gegen den Briten Tyson Fury 2015 lockte 8,91 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Dieser Wert dürfte überboten werden. Klitschkos Vertrag mit RTL läuft noch über drei weitere Kämpfe. In Großbritannien erhofft sich der Bezahl-TV-Sender Sky das große Geld. Die Insel erlebt derzeit einen Boxboom. Daher war auch das Wembley-Stadion nach wenigen Stunden ausverkauft. In den USA wird der Mega-Fight von beiden führenden Pay-TV-Sendern HBO und Showtime übertragen. HBO hat einen Exklusiv-Vertrag mit Klitschko. Showtime ist der US-Partner von Joshua.

Die Börse: Laut Schätzungen soll der Kampf etwa 50 Millionen Euro erlösen. Die Boxer dürften sich über eine Börse von je 20 Millionen Euro freuen. Der Kampf des Jahrhunderts bleibt aber unerreicht. Floyd Mayweather aus den USA und Manny Pacquiao von den Philippinen sorgten bei ihrem WM-Duell im Weltergewicht 2015 für einen Rekord-Umsatz von umgerechnet rund 465 Millionen Euro.

Die Gürtel: Es geht um den IBF-Titel von Joshua. Außerdem wird der WBA-Superchampion ermittelt. Der Gewinner darf sich auch als IBO-Weltmeister bezeichnen. Die IBO ist ein kleinerer Verband, der nicht die Bedeutung der größeren Verbände IBF, WBO, WBA und WBC besitzt.

Die Rekorde: Für Klitschko ist es der 69. Profikampf (54 Knockouts) in seiner Karriere. Viermal verließ er den Ring als Verlierer. Sollte der 41-Jährige sich die Titel holen, wäre er nach Muhammad Ali, Lewis, Evander Holyfield und Bruder Vitali Klitschko der fünfte Boxer, der zum dritten Mal Schwergewichts-Champion wird. Joshua hat alle seine 18 Profikämpfe vorzeitig gewonnen. Für Klitschko ist es der 29. WM-Fight, für Joshua der vierte. (sid)

