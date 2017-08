Kampf dem Knöterich Der Klimawandel macht sich im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau bemerkbar. Neue Schädlinge fordern den Parkmeister.

Kaum zu bändigen: der Knöterich im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Hier an der Neiße hat er sich breit gemacht. In der Nähe ist die Doppelbrücke zum polnischen Parkteil, im Hintergrund der Hügel mit dem Pückler-Stein. © wolfgang wittchen

Der Knöterich ärgert Bernd Witzmann. Der Parkmeister steht an der Neiße in Bad Muskau und zieht ein Büschel heraus. Die Wurzeln hat er nicht erwischt. Das Unkraut ist eben ziemlich unverwüstlich. Der Japanische Staudenknöterich, wie er genau heißt, gilt als Fremdling hier und wächst neuerdings so breit und dicht, dass einheimische Pflanzen keinen Platz mehr haben. Die Natur hat sich in den vergangenen Jahren verändert, das zeigt Bernd Witzmann nun an einigen Stellen im Fürst-Pückler-Park. Ob das mit dem Klimawandel zu tun hat, kann er gar nicht so genau sagen. Aber sicher ist: Das Wetter hat sich verändert und die Folgen machen sich in seiner Arbeit bemerkbar. Vor allem wird es immer aufwendiger, das Erbe von Fürst Pückler zu erhalten.

Das wächst noch im Pückler-Park – oder bedroht es.

Die Unwetter nehmen zu. „Schönen, gleichmäßigen Landregen gibt es fast gar nicht mehr“, sagt Bernd Witzmann. Stattdessen unglaubliche Wassermassen, die nach einer Trockenheit über die Pflanzen hinweg sofort in die Neiße und die Gewässer im Park fließen, sodass Bäume und Beete nicht viel abbekommen, aber die Hochwassergefahr steigt. Wege werden ausgespült und müssen repariert werden.

Die Buche ist ein „zickiger“ Baum

Stürme schädigen die Bäume. Auch wochenlange Trockenheit: Die Vitalität wird geschwächt, es gibt weniger Laub, es wird kleiner und pergamentartig. Der Baum ist geschwächt und anfälliger gegen Schädlinge, erklärt der Parkmeister. Die Buche ist ein „zickiger Baum“, sagt er, sie reagiert sensibel auf veränderte Umweltbedingungen und wirft gern mal einen dicken Ast ab, wenn sie zu wenig Wasser bekommt. Das ist eine Gefahr, weil es eine Wunde hinterlässt, in die Pilze eindringen können. Der Zunderschwamm ist so ein Schädling. „Wenn wir den sehen, gehen sofort die Alarmglocken an“, sagt er. „Vor zehn Jahren waren wir noch nicht so sehr beunruhigt.“ Jetzt sei er „rasend schnell“ im Baum drin und richte auch schneller Schaden an. Es gibt eine Reihe im Bergpark, die eingegangen ist. Dafür gedeihen dort Linden gut.

Die Beete rund um das Neue Schloss blühen prächtig. Aber auch hier ist nicht alles rosig. Auf dem Rhododendron sitzen Zikaden. Die Tiere gehen an die Knospen, die sterben ab und sehen aus wie erfroren.

Und beim Unkraut ist es nicht nur der Knöterich, der sich breit macht, auch das Indische Springkraut und der Bärenklau – alles „eingeschleppte Arten“. Der Parkmeister hat den Eindruck, dass sie sich wohler fühlen, je mehr die Temperaturen steigen. Unter den einheimischen verdrängen sie auch geschützte Arten, wie den Blutweiderich. „Sie haben so ein Wurzelgeflecht, dass nichts anderes mehr Platz hat.“

Die Ananas immerhin wächst bestens, allerdings im Gewächshaus. Bei Führungen wird sie auch zum Kosten angeboten. Selbst wenn es immer wärmer wird, im Freien kann sie nicht angebaut werden. Die Frucht braucht 25 Grad und mehr, verbunden mit tropischer Luftfeuchtigkeit. Sie hatten sie schon mal draußen in einem Kübel, aber die war ganz mickrig und ist eingegangen, berichtet der Parkmeister. Da zeigt er lieber die Früchte im Gewächshaus. Er schwärmt schon beim Reingehen: „Dieser Geruch!“ Sie sind süß und saftig, sagt er, „eine Geschmacksexplosion“.

Ausstellung „Parks und Schlösser im Wandel der Jahreszeiten“ mit Panoramafotografien von Ralf Buttker aus Cottbus im Neuen Schloss im Muskauer Park, öffnet am 24. August, 18 Uhr, bis 8. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr.

