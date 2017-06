Kampf dem Hundekot An drei Stellen in Rothenburg werden Tütenspender aufgestellt. Niesky hat bereits erste Erfahrungen damit.

Die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners einzutüten und im Müll zu entsorgen gehör zur Verantwortung, die man auf sich nimmt, wenn man einen Hund anschafft. © SZ-Archiv/Veit Hengs

Rothenburg. Nach Niesky unternimmt nun auch Rothenburg etwas gegen Hundekot auf Fußwegen und an Straßenrändern. Denn die Tretminen sind immer wieder ärgerlich. Für die Stadträte steht daher in der jüngsten Sitzung die Frage an, ob Tütenspender oder Hundetoiletten besser sind. Bereits im Vorfeld ist das Thema diskutiert worden. „Wir haben zwischen beidem abgewogen“, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD). „Und uns für Tütenspender entschieden, weil Hundetoiletten mehr Kosten verursachen und Arbeit machen.“ Immerhin müssen die Bauhofmitarbeiter sich darum mitkümmern, wenn die Stadt diesen Service anbieten will.

Der Stadtrat hat nun entschieden, an welchen Stellen diese Tütenspender aufgestellt werden sollen. Die Verwaltung schlägt die Südstraße, die Kreuzung Badergasse und Schafgasse sowie den Bereich des Mehrgenerationenhauses vor, in dem der Schlossplatz in den Stadtpark übergeht. Die Tütenspender sollen dadurch an Schwerpunkten beziehungsweise oft frequentierten Stellen aufgestellt oder angebracht werden. Als Folge erhofft sich die Stadtverwaltung ein saubereres Stadtbild, vor allem für Besucher, die nicht jeden Tag vor Ort sind und nur eine Momentaufnahme von Rothenburg haben.

Mit den vorgeschlagenen Standorten sind jedoch nicht alle Stadträte einverstanden. Der Tütenspender an der Badergasse sei ihm zu nahe am Schlossplatz dran, sagt Hartmut Steinert. Immerhin trennen beide Bereiche nur wenige Meter voneinander. Jedoch seien die drei Standorte als Schwerpunkte ausgemacht und mit der Gemeindevollzugsbeamtin abgesprochen worden, erklärt Heike Böhm. Man werde diesen Hinweis jedoch nochmals durchsprechen und den dritten Tütenspender statt an der Badergasse eher an der Mühlgasse aufstellen, also ein Stück weiter entfernt vom Schlossplatz.

In Niesky werden die Tütenspender seit diesem Frühjahr getestet. Zuvor hat es vor allem im Ortsteil See immer wieder Beschwerden deswegen gegeben. Seit März stehen neun Tütenspender an Schwerpunkten. Dunkelgrün und etwa so groß wie ein Briefkasten. In Niesky stehen die Behälter an der Bibliothek am Zinzendorfplatz, an der Bahnhofstraße/Horkaer Straße, dem Jahnsportplatz an der Fichtestraße, beim Waldfriedhof an der Straße Am langen Haag, beim Heizhaus an der Ringstraße, zwischen Emmaus und Waldbad sowie Pestalozzistraße/Ecke Muskauer Straße. Im Ortsteil See am Postweg und an der Grundschule stehen ebenfalls zwei Tütenspender. Diese werden auch rege genutzt, sagt Hubertus Noll vom Nieskyer Bauhof. Allerdings zum Teil auch von Leuten, die gar nicht mit Hund unterwegs sind, und die Tüten für andere Zwecke nutzen. Die meisten nutzen die schwarzen Beutel aber, um den Kot ihrer Vierbeiner zu entsorgen.

Einmal pro Woche sind Bauhofmitarbeiter in Niesky und See unterwegs, um die Tütenspender nachzufüllen. Dies sei auch ausreichend. Zudem habe die Stadt darauf geachtet, dass die Tütenspender immer in der Nähe zu einem Papierkorb stehen, damit Hundebesitzer die gefüllten Beutel direkt entsorgen können. Auch in Görlitz und Bautzen, aber auch Weißwasser stehen mittlerweile solche Tütenspender. Insofern sind Niesky und Rothenburg keine Ausnahme. Die Erfahrungen in den Städten sind meistens positiv.

Auch in Hähnichen hat es bereits Probleme mit Hundekot gegeben. Daraufhin hat Bürgermeister Werner Queiser im Frühjahr an Hundehalter in der Gemeinde appelliert, die Tretminen des eigenen Tieres mitzunehmen. Diese seien nicht nur ärgerlich, sondern auch eine Infektionsquelle und folglich eine Gesundheitsgefahr für andere – Menschen wie Tiere.

