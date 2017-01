Kammweg soll in die Europaliga Der Tourismusverband hat einiges vor. Geising kann mit mehr Wanderern rechnen.

Unter Wanderfreunden ist Geising längst ein Begriff. Schließlich beginnt hier mit dem Kammweg einer der schönsten Wanderwege Deutschlands. Seit 2011 ist die Kleinstadt Startpunkt des 284 Kilometer langen Weges, der Geising mit dem thüringischen Blankenstein verbindet,

Für Gastwirt Sven Baumgart ist das ein Segen. Denn viele Wanderer steigen bei ihm im Ratskeller ab, um am nächsten Tag das erste Teilstück bis Neuhermsdorf oder Holzhau zu wandern. Seit der Einweihung des Weges seien immer mehr Wanderer gekommen. „2016 waren es etwa 200“, sagt er. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da der Kammweg weiter zu den besten Wanderwegen Deutschlands gehört. Offiziell bestätigt wird das am Sonntag auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Dort gibt der Deutsche Wanderverband die 31 Qualitätswanderwege Deutschlands bekannt. Davon führen elf durch Baden-Württemberg, je sechs durch Bayern und Nordrhein-Westfalen, je drei durch Thüringen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Der Kammweg ist der Einzige aus Sachsen. Im Tourismusverband Erzgebirge ist man stolz, das geschafft und verteidigt zu haben. Denn hinter dem Titel steckt viel Arbeit. Dazu gehört nicht nur die Pflege des Weges, sondern auch eine lückenlose Ausschilderung, die vom Wanderverband regelmäßig überprüft wird. Zuletzt waren seine Tester Anfang November unterwegs. „Sie haben 31 Prozent des Weges geprüft“, sagt Verbandssprecherin Doreen Burgold. Die Tester hatten nur kleinere Mängel an der Markierung festgestellt. Diese wurden zwischenzeitlich beseitigt, sagt Frau Burgold. Deshalb erfüllt der Kammweg alle Kriterien des Wanderverbandes – zum dritten Mal in Folge.

Saisonstart mit einem Fest

Auf dem Erfolg will sich der Tourismusverband nicht ausruhen. Im kommenden Monat will sich die Verbandsverantwortliche für die Wanderwege, Birgit Knöbel, mit den Partnern treffen, die bei der Pflege des Weges helfen. Das sind neben den Wegewarten auch die Bauhofleiter der Anliegergemeinden und Mitarbeiter des Staatsbetriebes Sachsenforst. Mit denen wird sich Frau Knöbel auf Maßnahmen verständigen, die 2017 angepackt werden sollen.

Angekurbelt werden soll auch die Werbung für Urlaub auf dem Kammweg. Bis April soll ein neuer Reise-Wanderführer Kammweg vorliegen. Fast schon Tradition ist es, die Wandersaison mit einem Fest zu eröffnen. Das soll auch in diesem Jahr am 1. Mai geschehen – und zwar in Altenberg, Olbernhau und im Vogtland. Unter Federführung des Kreissportbundes Erzgebirge wird der Tourismusverband Extremwanderer Mitte August zum Erz-Hike-Marathon einladen. Dieser Wettbewerb fand 2016 zum ersten Mal statt. Er stieß auf „positive Resonanz“, sagt Frau Burgold. Deshalb soll es eine Neuauflage geben – diesmal auf dem Kammweg. Perspektivisch will der Tourismusverband mehr Wanderfreunde aus dem Ausland hierher locken. Gelingen soll das mit dem europäischen Qualitätssiegel „Leading Quality Trails – Best of Europe“. Dazu müsse der Service weiter ausgebaut werden, unter anderem müssen die Infotafeln an den Etappenstarts und -enden dreisprachig sein, erklärt Frau Burgold. Zudem muss die An- und Abreise an den einzelnen Etappenorten abgesichert sein. In Geising freut man sich schon darauf. Denn letztlich bedeutet das, dass noch mehr Wanderer kommen werden. In Zeiten, in denen alle Mittelgebirge um Besucher kämpfen, sind das gute Aussichten.

