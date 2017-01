Kammlauf startet am Sonntag Mit der 47. Ausgabe des Wettkampfes in Schellerhau beginnen auch die offenen Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises im Wintersport.

© Archivfoto/Frank Baldauf

Mit dem 47. Schellerhauer Kammlauf beginnen am Sonntag die offenen Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises in den Wintersportarten. Sie finden als Rahmenprogramm des bei Langläufern auch überregional beliebten Wettbewerbs statt. Den Auftakt bildet ab 10 Uhr das 30-Kilometer-Rennen der Männer im klassischen Stil. Kurz darauf begeben sich Frauen, Jugendlichen und Kinder auf kürzeren Strecken in die Spur. Laut den Veranstaltern von der SG Schellerhau beginnen die Wettbewerbe dann im Viertelstundentakt.

Die Schellerhauer Feuerwehr will Besucher mit Leckerem vom Grill und verschiedenen Getränken versorgen. Parken könne man unterhalb des Start- und Zielbereichs. Dieser liegt am Landweg in Schellerhau, nahe dem Botanischen Garten, er ist gut von der Hauptstraße zu erreichen. (SZ/skl)

