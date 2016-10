Kamingespräch mit dem Einiger der Armeen

Hans Peter vorn Kirchbach (vorn) mit dem früheren sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt.Foto: Lehmann

Lauterbach. Gast des nächsten Kamingesprächs auf Schloss Lauterbach am Sonntag ist Hans Peter von Kirchbach. Wer hätte gedacht, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr a. D. ein Nachfahre des Erbauers von Schloss Lauterbach ist? Um 1700 errichtete Hans Gustav von Kirchbach das schlichte zweigeschossige Ur-Schloss als künftigen Adelssitz. Die Familie lebte aber nur bis 1708 in Lauterbach.

Mehr als 300 Jahre und einige Generationen später kam Hans Peter von Kirchbach nach Lauterbach zu Besuch. Der 75-jährige Nachfahre mit dem Hans im Namen lebt in Potsdam. Er kann wahrlich auf ein interessantes und bewegtes Leben zurückblicken: Seine berufliche Karriere startete er als Offizier in der Bundeswehr, wo er im Rahmen seiner Laufbahn auch hohe Ämter begleitete. Nach der Wende war er maßgeblich an der Zusammenführung der Bundeswehr mit der Nationalen Volksarmee in den neuen Ländern beteiligt. In der Öffentlichkeit bekannt wurde Hans Peter von Kirchbach als „Held von der Oder“, als er 1997 während der Oderflut den Einsatz von 30 000 Soldaten führte. Zum Generalinspekteur der Bundeswehr wurde er 1998 berufen. Als Rechtsritter des Johanniterordens setzte er sich für die Johanniter Unfallhilfe ein, deren Präsident er bis November 2013 war. Er engagiert sich im Verband Christlicher Pfadfinder. Von Kirchbach ist Präsident des Fördervereins des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden.

Zum Kamingespräch werden Kaffee und feiner Landkuchen gereicht. Beginn ist 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. (SZ)

