Kameraobjektive aus Haus gestohlen

Lkw prallt gegen Baum Lohmen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem folgenschweren Unfall, der sich am Donnerstagfrüh bei Lohmen abgespielt hat. Passiert ist dieser gegen 7 Uhr auf der Stolpener Straße. Ein Mercedes-Lkw war zu dieser Zeit zwischen Lohmen und Dobra unterwegs. In einer Linkskurve kam dem Laster ein Pkw entgegen. Der Autofahrer hatte trotz Sperrlinie einen vor ihm fahrenden Wagen überholt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen. Er rammte daraufhin zwei Bäume sowie einen Leitpfosten. Am Lkw entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden von rund 20000 Euro. Der Pkw setzte nach dem Überholmanöver seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Augenzeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben. Wer Angaben zu dem gesuchten Wagen machen kann, soll sich an das Polizeirevier Pirna oder die Dresdner Polizei unter Tel. 0351 4832233 wenden.

16-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt Wilsdruff. Ein Ford Transit rollte plötzlich los, dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Fahrer (32) eines Ford Transit parkte am Mittwochmorgen sein Fahrzeug auf der Nossener Straße, um einen Rollstuhlfahrer (16) an Bord zu nehmen. Als der 32-Jährige den Rollstuhl anschließend im Inneren sichern wollte, setzte sich der Ford plötzlich in Bewegung. Der 32-Jährige sprang aus dem Wagen und verletzte sich dabei leicht. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten sowie eine Zaunsäule und eine Mauer. Bei dem Aufprall erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen.

Verwarngelder erhoben Sebnitz. Beamte des Polizeireviers Sebnitz führten am Mittwoch auf dem Neustädter Weg in Sebnitz Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 89 Fahrzeugen gemessen. Fünfzehn Fahrzeugführer hielten sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Gegen sie wurde ein Verwarngeld erhoben. Der schnellste Fahrer war mit 52 km/h unterwegs.