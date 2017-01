Kameraden sagen ade Die Wittgendorfer sind aus der gemeinsamen Wehr mit Hirschfelde ausgetreten. Bei Bränden wird trotzdem ausgerückt.

Es ist still im alten Wittgendorfer Feuerwehrdepot. Das Löschfahrzeug, das hier bis zum Herbst stand, ist jetzt im neuen Gerätehaus in Hirschfelde. Und auch im Schulungsraum in der oberen Etage geht momentan niemand mehr ein und aus. Denn die letzten der Wittgendorfer Kameraden sind aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgetreten. In der Jahreshauptversammlung der Hirschfelder Ortswehr ist der Austritt bekannt gegeben worden. Gegenüber der SZ hat ihn nun auch Zittaus Hauptdezernent Thomas Mauermann bestätigt. Die letzten sechs verbliebenen Kameraden aus Wittgendorf haben demnach aus persönlichen Gründen die Löschtruppe verlassen.

Konflikte gab es seit längerer Zeit. So sollten die zuvor eigenständigen Ortswehren von Wittgendorf, Hirschfelde und Dittelsdorf nach der Einweihung des neuen Gerätehauses in Hirschfelde zusammengeführt werden. Was in der Theorie so festgelegt war, sah in der Praxis jedoch ganz anders aus. Das Wittgendorfer Löschfahrzeug blieb weiterhin in Wittgendorf stehen und auch die Kameraden absolvierten ihre Dienste nach wie vor im alten Depot. Bis zum vergangenen Herbst. Dann gab es eine Krisensitzung mit dem Ortschaftsrat und Vertretern der Stadt sowie der Zittauer Feuerwehr. Schon damals lag der Austritt der Wittgendorfer Feuerwehrleute in der Luft. Die Kameraden fühlten sich hintergangen, weil ihnen ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) versprochen wurde, dessen Anschaffung nicht mehr so sicher war. Außerdem sollte das Wittgendorfer Depot definitiv geschlossen werden.

Vonseiten der Feuerwehrleute gab es darüber hinaus Kritik, dass sie ihre Dienste bei einem Wechsel nach Hirschfelde auf den Freitag verlegen sollten, da dann auch die dortigen Kameraden trainieren. Zittaus Feuerwehrchef Uwe Kahlert konnte das in der Krisensitzung nicht nachvollziehen. Warum könne der Dienst nicht geteilt werden, stellte er die Frage. Es müsse doch möglich sein, dass die Wittgendorfer dienstags Dienst schieben, während sich die Hirschfelder freitags treffen. Danach sah es zuerst auch aus. Nach der Zusammenkunft im Wittgendorfer Depot hatte Kahlert erklärt, dass sechs Kameraden nach Hirschfelde gewechselt seien und das Fahrzeug nun ebenfalls im neuen Gerätehaus stehe. Auch Jonny Rogowski, stellvertretender Leiter der Ortswehr Hirschfelde und selber einer der Wittgendorfer Kameraden, hatte anfangs davon gesprochen, dass es weitergehen müsse, und war von der vom Zittauer Feuerwehrchef vorgeschlagenen Lösung nicht abgeneigt. Die Teilung der Dienste war aber scheinbar nur ein Kompromiss auf Zeit. Nach SZ-Informationen soll es darüber in der Ortswehr Unstimmigkeiten gegeben haben, die letztlich in dem jetzigen Austritt aller Wittgendorfer Kameraden gipfelten. Offiziell bestätigt wird das nicht. Thomas Mauermann ist von derartigen Problemen nichts bekannt.

Die Stadt will jetzt mit Wittgendorfs Ortsbürgermeister Frank Härtelt (CDU) sprechen, wie neue Kameraden gefunden werden können. Das Thema Feuerwehr wird derweil im Februar wieder den Ortschaftsrat beschäftigen, kündigt Härtelt an. Immerhin hatte er sich bis zuletzt vehement für einen neuen Mannschaftstransportwagen eingesetzt. Das sei in der aktuellen Situation hinfällig, steht für Mauermann fest. Wenn es keine Kameraden mehr in Wittgendorf gebe, ist auch kein neues Fahrzeug erforderlich.

Ohne Kameraden vor Ort müssen sich die Ortschaftsräte ebenso die Frage nach dem Erhalt des alten Depots stellen. Die Garage kann ohne größere Investitionen sowieso nicht mehr für Feuerwehrfahrzeuge genutzt werden. Die Berufsgenossenschaft hatte schon vor Jahren den Zustand des Gebäudes bemängelt.

Wenn sich neue Leute aus Wittgendorf für die Feuerwehr finden, dann könne auch der Schulungsraum im Obergeschoss wieder genutzt werden, findet Zittaus Hauptdezernent. Zumindest bis eine andere Lösung gefunden sei.

Die Einwohner des Ortsteils müssen sich aber keine Sorgen machen, dass Brände in Wittgendorf nun nicht mehr gelöscht werden können, beruhigt Mauermann. Die Gesamtwehr wird bei Bedarf ausrücken. Kameraden aus dem eigenen Ort hätten zwar in der Regel bessere Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten, dass es aber Probleme gebe, weil vorerst nur noch Kameraden aus anderen Orten löschen kommen, glaubt der Hauptdezernent nicht.

