Kameraden appellieren an die Stadt An mehreren Stellen drückt den Feuerwehrleuten der Schuh. Ein Grund zur Hoffnung besteht in diesem Jahr aber auch.

Bleiben die Uniformen bald ungenutzt? Bei der Riesaer Feuerwehr ist der Mitgliederschwund ein zentrales Problem. Das Ehrenamt sollte attraktiver werden, fordern sie – und appellieren dazu auch an Stadträte und Stadtverwaltung. © Sebastian Schultz

Riesa. Die Bombe platzt, kurz nachdem Baubürgermeister Tilo Lindner seine Rede beendet hat. Für gewöhnlich geht es relativ ruhig zu auf der Jahreshauptversammlung der Riesaer Feuerwehr: Der Wehrleiter zieht Bilanz, einige Grußworte, Ehrungen für langjährige Mitglieder und Unterstützer. Diesmal aber nutzt ein Kamerad aus Weida die Möglichkeit, selbst ans Pult zu treten – und legt los: Die technische Ausstattung seiner Stadtteilfeuerwehr lasse zu wünschen übrig. Das Boot beispielsweise sei nicht einsatzbereit. „Wie wollen wir gewährleisten, dass wir im Fall einer Havarie auf der Elbe helfen können?“ Auch die Schwimmwesten der Feuerwehr seien nicht tauglich. Und am Umgang der Wehrleitung mit den Kameraden störe er sich ebenfalls, sagt er und verweist auf ein SZ-Interview, in dem Wehrleiter Egbert Rohloff diejenigen Kameraden kritisiert hatte, die sich nur bestimmte Einsätze herauspicken. „Ich habe außerdem den Eindruck, die Feuerwehr in Gröba werde bei vielen Einsätzen außen vor gelassen.“ Er sei froh, dass er erst im kommenden Jahr seine Auszeichnung für zehnjährige Mitgliedschaft in der Wehr entgegennehmen müsse, wenn die aktuelle Leitung im Ruhestand sei. Egbert Rohloff selbst reagiert erst einmal gelassen darauf. Später am selben Abend wird er dem Kameraden ein klärendes Gespräch anbieten. „Vieles davon kann ich so nicht stehen lassen“, sagt er auf Nachfrage.

Ob die Kritik auf persönlichen Befindlichkeiten beruht oder die allgemeine Stimmung wiedergibt, ist schwer zu beurteilen. Doch auch im weiteren Verlauf des Abends zeigt sich: Den Feuerwehrleuten brennt einiges auf dem Herzen. Das beginnt bei der Ausstattung der Feuerwehr und geht beim Mitgliedermangel weiter. Gegenüber 2016 hat die Feuerwehr abermals fünf Aktive in der Einsatzabteilung verloren. Auch das Plus in der Jugend wird die schwindenden Mitgliederzahlen nicht so schnell ausgleichen können. „Wir werden immer weniger Leute“, klagt ein Mitglied, um dann auf den Tag der Sachsen hinzuweisen, den die Wehr mit dieser schwindenden Mitgliederzahl trotzdem absichern müsse. – Ein anderer hofft darauf, dass die Stadt bis dahin die Feuerwehr bei der Werbung unterstützt – ob mit Geld oder Know-how. Außerdem würden sich die Kameraden mehr Wertschätzung fürs Ehrenamt wünschen, sagt er. „Vergünstigungen für die Schwimmhalle waren einmal im Gespräch. Auch das könnte neue Mitglieder zum Eintritt bewegen.“

Mehr als 600 Einsätze zurück 1 von 4 weiter Zu 628 Einsätzen mussten die Kameraden der Riesaer Feuerwehren im vergangenen Jahr ausrücken – deutlich mehr als 2016. Damals waren es lediglich 520Einsätze. Brände haben dabei nur einen Bruchteil der Alarmierungen ausgemacht: 88-mal war die Feuerwehr im Löscheinsatz unterwegs gewesen. Deutlich gestiegen ist dagegen die Zahl der technischen Hilfeleistungen, von 391 auf 490. Vor allem die Einsätze wegen Sturmschäden nahmen zu. Vier Verletzte hat es 2017 bei der Feuerwehr gegeben. Es handle sich um kleinere Verletzungen, die bei Sport oder Ausbildung passiert seien, so Egbert Rohloff.

Auch Feuerwehrmann Ronald Voigt, der im Landratsamt für Brand- und Katastrophenschutz zuständig ist, appelliert an die Stadt – insbesondere an die Stadtpolitik. Die Anerkennung für das Ehrenamt steige, es stünden in diesem Jahr deutlich mehr Fördermittel zur Verfügung. „Mehr Geld als jetzt wird die Stadt nie wieder kriegen. Bilden Sie Arbeitsgruppen, setzen Sie den Brandschutz an erste Stelle!“ Er sagt das zu Thomas Gallitzdorfer (Freie Wähler) und Uta Knebel (Linke). Die Plätze für Vertreter der CDU- und SPD-Fraktion sind an diesem Abend leer geblieben.

Schließlich findet einer noch versöhnliche Worte – einer, der selbst kein Feuerwehrmann ist, sondern Polizist: Revierleiter Hermann Braunger, der an diesem Abend zum Ehrenmitglied ernannt wird, verweist auf einen Alterskameraden, der kurz gerade für 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. „Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Der Mann hat gelächelt“, sagt er. Am Ende begebe man sich eben – als Polizist wie als Feuerwehrmann – freiwillig für andere in Gefahr. „Das sollen wir bei allen Querelen nicht aus dem Auge verlieren. Bleiben Sie dran, weil unsere Riesaer das verdient haben. Wenn’s wir nicht machen, wer denn dann?!“

