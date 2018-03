Kamerabilder halfen bei Tätersuche

Dresden. Einer Frau aus Radebeul haben zwei 17 und 23 Jahre alte Männer am Donnerstagmorgen im Hauptbahnhof ihren Rucksack gestohlen. Die Frau hatte sich mit Freundinnen in einer Bäckereifiliale getroffen. Sie lief sofort zur Wache der Bundespolizei und meldete den Diebstahl. Die Beamten werteten umgehend die Bilder von Überwachungskameras aus der Bäckerei und dem Hauptbahnhof aus und entdeckten dabei die Verdächtigen. Außerdem war zu sehen, in welche Richtung sie flüchteten. Weitere Ermittlungen ergaben, wo sie zu Hause sind. Die Beamten suchten das Duo auf und fanden bei ihnen das Handy und das Bargeld der Frau. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten ein weiteres gestohlenes Funktelefon.

In unmittelbarer Nähe des Hauses entdeckten Mitarbeiter der Wachpolizei kurz darauf den Rucksack der Radebeulerin. Bei den Dieben handelte es sich um zwei Männer aus Libyen. (SZ/csp)

