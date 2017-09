Kamera läuft! Und Action! Eine kleine Rolle bei „GZSZ“, das wäre Elisabeths Traum. Beim Casting in der Altmarktgalerie wurde ihr alles abverlangt.

Elisabeth Matthes sollte auf der Castingbühne Wut rauslassen.

Irgendwas mit Fernsehen wollte Elisabeth Matthes schon immer machen. Im vergangenen Jahr spielte die 29-Jährige schon mal eine Rabenmutter in „Auf Streife – Berlin“ und auch in der Datingshow „Take me out“ war sie schon Kandidatin. Am Freitagnachmittag wollte sie nun beweisen, dass noch mehr Talent in ihr steckt. Das offene Casting der UFA in der Altmarktgalerie kam ihr da gerade recht. Die UFA-eigene Castingagentur „Talentbase“ hatte mitten im Gang ihren kleinen Parcours aufgebaut, bestehend aus Anmeldung, Fotowand und Bühne. Schon zum Start um 14 Uhr warteten etwa ein Dutzend potenzielle Stars auf ihren Auftritt. Kinder, Rentner, Rollstuhlfahrer, vor allem aber junge Frauen.

Elisabeth gehört trotz ihrer Startnummer 51 zu den Ersten, die sich zeigen darf. „Ich überlege, ob ich noch flüchte“, sagt sie noch, tritt aber dann doch die Flucht nach vorn an. Vor der Kamera wird ihr eine Szene vorgegeben, die sie spontan mit Leben füllen soll: Sie sieht ihre Mutter mit einem 20-jährigen Typen im Restaurant rummachen und soll die beiden zur Rede stellen. Gesagt, getan: „Schämst du dich nicht?“, schreit sie. „Das ist das Allerletzte!“ Nach drei Minuten ist die Aufnahme im Kasten. Das Gesicht des Castingchefs verrät keinerlei Emotion. Elisabeth wird sich überraschen lassen müssen, ob sie für eine Rolle infrage kommt. Ihre digitale Setcard, die in den kommenden Wochen erstellt wird, kann sie selbst mit Videos ergänzen.

Vielleicht ist sie ja bald in „Bella Block“ zu sehen? Oder „Soko Leipzig? Oder am Ende wirklich bei „GZSZ“? (SZ/hbe)

Auch am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr castet die UFA noch einmal in der Altmarktgalerie, nahe Sportscheck.

