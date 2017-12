Gerichtsbericht Kamera der Johanniter eingesteckt Ein 33-Jähriger aus Leisnig stand wegen Diebstahls vor Gericht. Das geht von Unterschlagung aus. Die kommt dem Mann jetzt teuer zu stehen.

Döbeln. Es ist inzwischen schon fast zwei Jahre her: Im Februar 2016 soll ein heute 33-jähriger Mann aus Leisnig in den Räumen der Johanniter Unfallhilfe seiner Heimatstadt eine Spiegelreflexkamera samt Tasche und Speicherkarte gestohlen haben. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 450 Euro. Wegen dieser Tat stand der Leisniger jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wird ihm Diebstahl.

Um an die Kamera zu kommen, soll er mit einem Schlüssel die Zugangstür geöffnet haben – und danach noch den Tresor. Dessen Code kannte er. So steht es zumindest in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

„Es stimmt“, gesteht der Beschuldigte. „Ich habe die Kamera mitgenommen. Aber so kompliziert, wie es in der Anklage steht, war es nicht.“ Wie er schildert, hatte jeder Zugang zu den Räumen. Der Schlüssel wurde an andere weitergegeben, und auch den Code für den Tresor kannte jeder.

Der Angeklagte arbeitete 16 Jahre in der Johanniter Unfallhilfe. Dann nahm er eine Arbeit in der Flüchtlingshilfe in Leipzig auf. „Am Tattag habe ich einen Rucksack und was noch so herumlag mitgenommen“, schildert er. „Später merkte ich, dass in dem Rucksack die Kamera war. Weil er an dem Tag aus dem Verein rausgeworfen worden war, warf er die Kamera zu Hause in die Ecke. Später dachte er, dass er sie verkaufen könnte. Seine Frau bot sie über das Internet an.

Bei der Unfallhilfe kündigte man ihm, weil er bei der Flüchtlingshilfe gehört hatte, dass es bei den Johannitern Unregelmäßigkeiten gäbe. Von verschwundenem Geld war die Rede. „Ich begann deswegen zu recherchieren und Fragen zu stellen“, sagt er. Das brachte ihn nach eigenen Angaben die Kündigung ein.

Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten, der keine Vorstrafe hat, nicht wegen Diebstahls, sondern wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. „Ich gehe von dem gestandenen Sachverhalt aus“, sagt Richter Ehrlich in der Urteilsbegründung. „Sie haben die Kamera mitgenommen, ohne die Absicht, sie zu behalten. Nach dem Rauswurf dachten sie, die Kamera könnte man verkaufen.“ Amtsanwalt Paul Gräfe von der Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte in seinem Plädoyer eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro gefordert. Das Urteil ist rechtskräftig.

