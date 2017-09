Kamera am Denkmaltag mitnehmen Die SZ sucht Ihre besten Fotos von Architektur oder historischen Details. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Besitzer Konstantin Hermann öffnet zum Tag des offenen Denkmals die Türen zum Schloss Naundorf. Die Sanierung hat gerade erst begonnen. © Egbert Kamprath

Das Schloss Naundorf im Osterzgebirge, eine alte Fabrikantenvilla in Sebnitz und eine Rösche aus Freitals Altbergbau: Am 10. September öffnen diese und Tausende weitere Denkmäler ihre Türen. Einen ganzen Tag erleben die Besucher alte und neue Pracht. Allein das Programm für Sachsen (www.szlink.de/denkmalstag) ist 140 Seiten stark. Oft ist es eine einmalige Chance, sich an besonderer Architektur und historischen Details zu erfreuen. Ein Großteil der Denkmäler ist im Alltag nicht öffentlich zugänglich.

Die SZ lädt ihre Leser ein, der Redaktion bis Montag Fotos von Denkmälern im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Umgebung zu schicken. Die Schönsten präsentieren wir in einer Bildergalerie in der Zeitung und online. Jeder kann sich mit einem Bild bis 2 MB samt kurzer Beschreibung an der Aktion beteiligen. Adresse: sz.pirna@ddv-mediengruppe.de. Unter den Einsendungen verlosen wir eine Umhängetasche „nu!“ aus dem SZ-Treffpunkt. (SZ)

