Kamera ab im Tierheim Im Pirnaer Tierheim wird für die MDR-Reihe „Tierisch, tierisch“ gedreht. Noch diesen Monat wird die Folge ausgestrahlt.

Schlagzeilen machte zuletzt der Rüde Nami. Er war nach einem grausamen Schicksal im Tierheim Pirna aufgenommen und aufgepäppelt worden. Für ihn gab es schon Interessenten, die ihn zu sich nach Hause holen wollten. © Daniel Schäfer

Krietzschwitz. Das Tierheim Pirna in Krietzschwitz kommt ins Fernsehen. Am Mittwoch wird für die MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ in dem Heim gedreht. Insgesamt sechs Vierbeiner sollen von der bekannten Moderatorin Uta Bresan vorgestellt werden. Das MDR strahlt die Sendung am 24. Januar um 19.50 Uhr aus. Bereits vor zwei Jahren war das MDR-Team in dem Pirnaer Tierheim. „Diese Sendung verschafft uns eine große Aufmerksamkeit“, sagt Regina Walther, Vorsitzende des Tierschutzvereins Pirna und Umgebung. Derzeit werden elf Hunde und zwölf Katzen vermittelt. (hui)

