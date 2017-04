Kamera ab für den Karrieresprung Auf Schloss Eckberg drehte Schlagersternchen Nora Louisa das Video für ihre neue Single „Erste große Liebe“.

13 Stunden drehten Nora Louisa und ihre Crew auf dem Schloss. © Sven Ellger

Der Blick vom Balkon hinunter ins Elbland könnte nicht besser sein. Das Filmteam hat das schönste Zimmer im Schloss Eckberg angemietet, damit die Bilder richtig reinhauen. Auf dem Tisch liegen Brötchen, Frikadellen und Würstchen zur Stärkung bereit. Aus einer Kühltasche kann sich jeder am Mineralwasser bedienen. Es wird ein langer Tag. Im Laufe dieses Dienstags soll das Video für Nora Louisas neues Lied „Erste große Liebe“ gedreht werden.

Hinter dem Künstlernamen steckt die 26-jährige Elisa Fischer aus Heidenau. Als Kind tourte sie schon mit Frank Schöbels Weihnachtsprogramm durch die Lande. Sie sang im Gospelchor, lernte das Gitarre- und Klavierspielen und machte bei Detlef D! Soost ihren Trainerschein als Tänzerin.

2007 gewann sie dann bei einem Gesangswettbewerb und wurde Teil des Schlagerprojekts „Nora Louisa“. Der Durchbruch ließ zunächst jedoch auf sich warten. Nach einer längeren privaten Pause will Elisa Fischer jetzt durchstarten, inzwischen kräftig unterstützt von dem Duo Cora („Komm, wir fahren nach Amsterdam“), von dem sie musikalisch adoptiert wurde.

Vergangenes Jahr bekam Nora Louisa endlichen einen eigenen Plattenvertrag. Voraussichtlich im Herbst soll ihr erstes Album erscheinen, das nun fast komplett ist. Auch verschiedene Fernsehauftritte sind für dieses Jahr schon eingetütet, zum Beispiel bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD und bei „Meine Schlagwelt“ mit Ross Antony im MDR.

Auf dem Debütalbum soll später auch der Song „Erste große Liebe“, geschrieben von Cora, vertreten sein. Und der brauchte jetzt noch ein hübsches Video. Das erzählt von einer jungen Frau, die ihrer ersten großen Liebe in einem Hotel immer wieder ganz nah kommt, ohne sie zu erkennen. Natürlich gibt es am Ende ein Happy End. Louisa trägt ein zartes Kleid in Rosa und weiße Schuhe. Ihr Regisseur zieht standesgemäß ein weißes T-Shirt vor, kombiniert mit einem dicken Wollschal um den Hals.

Als Louisas Verflossener im Video wurde Johnny gecastet. Der 23-Jährige arbeitet eigentlich bei Siemens in der Produktion und sieht nebenberuflich einfach gut aus. Die beiden sind sich heute zum ersten Mal begegnet. Für dreieinhalb Minuten Video wird stundenlang gedreht. Glücklicherweise hat das Filmteam das Hotelzimmer für die ganze Nacht gebucht. Zunächst stehen die Aufnahmen auf dem Balkon auf dem Drehplan, dann im Treppenhaus und abends draußen im Hof. In einem blauen Porsche Cabriolet. Warum auch nicht?

zur Startseite