Kamenzerin bei Landesmeisterschaft Helene Fritsch holt sich den Bezirkstitel und tritt nun am Sonnabend eine Etage höher an.

Beim Turnen erfolgreich. © Matthias Schumann

Turnen. Nachdem sich bei den Kreismeisterschaften des Turnkreises Bautzen viele Turner und Turnerinnen aus Kamenz und der Spreestadt für die Bezirksmeisterschaften in Pirna qualifiziert hatten, ging es dort für die Mädchen und Jungen darum, ihre Erfolge zu bestätigen. In Pirna standen ein großer Federboden, Stufenbarren und Reck, Balken sowie ein Sprungtisch zur Verfügung. Für die Jungen noch der Barren, das Pauschenpferd und die Ringe. Insgesamt waren über 300 Sportler am Start.

Auf dem nur zehn Zentimeter breiten Balken war besondere Konzentration gefragt. Denn auch die schwierigen Elemente in den Kürübungen – wie freie Rolle, Rad, Spagatsprünge oder Drehungen – sollten auf dem Balken gelingen. Im Vergleich mit den Leistungsturnern konnte Kamenz viele positive Akzente setzen. So wurde Helene Fritsch mit ihren nahezu perfekt geturnten und sehr schwierigen Übungen in der Kür LK 3 der Altersklasse 12/13 Bezirksmeisterin. Damit qualifizierte sie sich für die Landestitelkämpfe am Sonnabend. Den vierten Platz erkämpfte sich mit fast fehlerfrei geturnten Übungen in der Kür LK 4 (AK 16/17) Charlotte Hoffmann vom SV Einheit. Jeweils sechste Plätze belegten Charleen Schütze (Pflicht AK 6/7), Marlene Hänsel (Kür LK 3 AK 18+) und Laura Techritz (Kür LK 3 AK 14/15). Das war auch die beste Platzierung eines Bautzener Starters. Kreismeister Vincent Pisching vom MSV 04 erturnte sich diesen in der AK 7. (ds/sk)

