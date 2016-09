Kamenzer wollen nachlegen Am Sonntag steht für die Männer vom HVH das Derby bei Koweg Görlitz an. Für Trainer Matthias Wolf ist es ein besonderes Spiel.

Handball. Am Wochenende ist fast überall Funkstille in den Handball-Hallen. Selbst die Bundesliga-Frauen vom HCR haben frei. Auch deren Reserve ist nach der Spielabsage der Vorwoche weiter ohne Spiel. Das Spiel bei den Hoyerswerdaerinnen wurde mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten gegen sie gewertet.

Nur die Sachsenliga-Männer sind zum Ferienanfang im Einsatz. Die Cunewalder konnten sich am Wochenende nicht verbessern. Da spielfrei war, mussten sie zusehen, wie andere punkteten. Erst am Sonntag um 16.30 Uhr sind sie wieder aktiv, dann gegen Schlusslicht Plauen-Oberlosa II. Einen wichtigen Schritt, um aus der Abstiegszone zu kommen, machten die Kamenzer mit dem 33:30-Heimsieg gegen Aue II. Die Mannschaft von Matthias Wolf konnte auch wieder auf Aurelijus Stankevicius bauen, der nicht erkennen ließ, dass er die ersten Spiele fehlte. Gemeinsam mit dem starken Edgaras Gudaitis und hoffentlich wieder besserer Bankbesetzung soll auch am Sonntag um 17 Uhr im Derby bei Koweg Görlitz gepunktet werden. Für den Coach wird es eine besondere Begegnung, war er doch dort zuletzt Trainer. Als Tabellennachbarn, nur durch das Torverhältnis getrennt, werden sich beide Teams einen harten Derbyfight liefern.

Zurücklehnen können sich erst einmal die Radeberger Frauen nach ihrem vierten Sieg in Folge. Bei der DHfK in Leipzig gelang ein 39:33. Der bringt verlustpunktfrei weiterhin die Tabellenspitze.

Auch die Radeberger Männer (Verbandsliga) können beruhigt in die Pause bis zum 22. Oktober gehen. Anders sieht es bei den Pulsnitzern nach der 22:37-Heimpleite gegen Waldheim aus. Mit Trainingsfleiß und der Rückkehr einiger bisher fehlender Spieler soll wieder mannschaftliche Geschlossenheit hergestellt werden. Die ist dringend erforderlich, wenn es dann zum Kellerduell beim ESV Dresden geht. (en)

