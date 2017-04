Kamenzer wollen beim Campus mitreden Eine Bürgerinitiative schreibt einen offenen Brief an OB und Stadtrat zu den Supermarktplänen an der Lessingschule.

Eine seltene Ansicht der Kamenzer Lessingschule von hinten. Die Treppen an der kleinen Turnhalle führen auf eine Wiese. Deren zukünftige Nutzung ist in der Stadt heftig umstritten. Die Stadt möchte die Fläche teilen, einmal für den Bildungsstandort, zum anderen für einen großen Lebensmittelmarkt mit weiteren Geschäften. Schränkt das die Entwicklungsmöglichkeiten für den Campus in der Zukunft ein? Das befürchtet eine Bürgerinitiative, die jetzt einen offenen Brief an den Stadtrat geschrieben hat. © René Plaul

In einem offenen Brief fordert eine von Ergotherapeut Michael Schiewack angeführte Bürgerinitiative mit mehr als 300 Kamenzerinnen und Kamenzern mehr Bürgerbeteiligung in Sachen Supermarktplänen oder Campus unterhalb der Lessingschule. In dem am Dienstagabend allen Mitgliedern des Stadtrates zugegangenen Schreiben wird auf die aktuelle Leitbilddebatte abgehoben, die die Möglichkeit biete, an der Entscheidungsfindung zu strategischen Stadtentwicklungsfragen aktiv beteiligt zu sein. Weiter heißt es: „Wir wissen, dass die Stadträte in ihren unterschiedlichen Fraktionen und Funktionen ein hohes Engagement für die Stadt mit ihren dazugehörigen Ortsteilen zeigen. Wir wollen Entscheidungen des Stadtrates begleiten und herbeiführen, in denen sich viele Kamenzer mit unterschiedlichen Interessenlagen wiederfinden können. Wir wollen als Bürgerinnen und Bürger damit Verantwortung übernehmen.“

Ausgangspunkt für den offenen Brief sei die Entscheidung des Stadtrates, einen größeren Teil des Gebietes unterhalb der Lessingschule für einen großen Lebensmitteleinzelhandel auszuschreiben. Der Beschluss von Ende März „scheint nicht der Auffassung der Mehrheit der Menschen, die hier leben und nachhaltig wirken, zu entsprechen“. Sich für Bildung, Kultur und Sport auszusprechen, sei ein starkes Zeichen der Einwohner, welches für deren Ideale spricht. „Warum wird auf eine Prüfung dieser Optionen gänzlich verzichtet?“ Da man davon ausgehe, dass die Lessingschule eine echte Wiederbelebung erfahre, sollte der Standort so offengehalten werden, dass entweder Erweiterungsmöglichkeiten bestehen oder bessere Synergieeffekte erzielt werden könnten. „Wir sollten uns zukünftige Nutzungschancen nicht durch übereilt getroffene Entscheidungen verbauen“, heißt es wörtlich. Stadtrat und OB werden angehalten, „eine tiefgründige und breitgefächerte Bürgerbeteiligung“ zu ermöglichen. „Geben Sie ZEIT und RAUM, dazu Ideen zu entwickeln und diese konstruktiv zu diskutieren.“ Es wird gefragt, wie ernst die Einbindung der Bürgerschaft in die Entscheidungsfindung zu Entwicklungsfragen in diesem speziellen Fall und auch darüber hinaus wirklich genommen wird? „Wenn die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass ihre Vorschläge und Gedanken wertgeschätzt werden, indem sie sich wiederfinden in den Entscheidungen ihrer gewählten Volksvertreter, dann wirkt das identitätsstiftend und motivierend zu weiterem Engagement für ihre Stadt.“

Vorstufe für Bürgerbegehren?

Der offene Brief wendet sich auch an die Bürgerschaft insgesamt. „Fordern Sie die Beteiligung an so wichtigen Entscheidungsfindungen immer wieder ein, legen Sie keine Gleichgültigkeit an den Tag, wenn es um die Frage geht, was mit und auf dem schönen Gelände in unmittelbarer Nähe zu der Bildungseinrichtung geschieht, für die sich so viele leidenschaftlich eingesetzt haben!“ Man dürfe sich im Urteil nicht verführen lassen von großzügigen Versprechungen. „Denken Sie nicht egoistisch, einseitig und kurzfristig, sondern führen Sie sich vor Augen, welches Nutzungspotenzial wir uns alle vergeben, wenn die Würfel einmal gefallen sind.“

Die Gruppe der Unterzeichner sieht den Brief offenbar auch als Vorstufe für ein Bürgerbegehren zum Campus bzw. Supermarkt. Der Stadtrat wird aufgefordert, einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. „Lassen Sie die Bürgerschaft von Kamenz mitentscheiden, wie sie sich die Nutzung dieses Areals vorstellt, und zwar noch bevor die Ausschreibung erfolgt.“

Die Bürgerinitiative will sich am 6. Mai ab 13 Uhr auf der Wiese unterhalb der Lessingschule treffen und lädt alle Bürger und auch alle Stadträte herzlich dazu ein.

