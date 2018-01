Kamenzer Wald bringt einiges ein Der Holzertrag im vergangenen Jahr war deutlich höher als geplant. Damit haben die Stürme sogar auch etwas Gutes.

Holz bringt der Stadt Kamenz Einnahmen. © Steffen Gerhard

Kamenz. Die Stadt Kamenz gehört aus historischen Gründen zu den größten Waldeigentümern im Freistaat Sachsen. Die insgesamt 924 Hektar, davon immerhin mehr als 890 Hektar Holzbodenfläche, erstrecken sich bis nach Königsbrück und Bernsdorf. Entsprechend wichtig, auch haushälterisch, ist in jedem Jahr der Wirtschaftsplan für den kommunalen Wald. Unterm Strich gilt: „Und ist das Wäldchen noch so klein, so bringt es doch mehr als Arbeit ein.“

Aber der Kamenzer Wald ist groß. Und hier wurde gerade 2017 mächtig eingeschlagen. Dies hat auch etwas mit den erheblichen Sturmschäden von Ende Juni zu tun. Die Sturmholzmenge betrug im vergangenen Jahr etwa 1 500 Festmeter. Um sie aufzuarbeiten, wurden 276 000 Euro berechnet, der Ertrag aber wurde mit satten 363 000 Euro veranschlagt. Damit wuchs das Gesamtergebnis der Waldbewirtschaftung ganz erheblich. 40 000 Euro davon konnten jetzt gleich ins Jahr 2018 übertragen werden, weil auch 2017 mit nicht kalkulierbaren Sturmschäden zu rechnen ist, wie schon die ersten Tage deutlich machten. Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan 2018 im Dezember abgesegnet. Er sieht immerhin einen Holzeinschlag von mehr als 2230 Festmetern vor, was einen Gesamtertrag von 52 500 Euro ausmachen soll. Auch, wenn man weitere Aufwendungen zum Beispiel in der Waldverjüngung oder im Zaunbau gegenrechnet, die teilweise förderfähig sind, bleibt ein geplantes Plus im Waldergebnisplan von 40 000 Euro. Das wäre ein Gewinn, der als Eigenanteil für städtische Vorhaben anderer Art natürlich ganz erheblich sein kann. Eine Voraussetzung dafür ist freilich, dass die Holzpreise weiterhin stabil hoch bleiben. (szo)

