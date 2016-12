Kamenzer Straße soll saniert werden Die Stadt will die Planungen für die Sanierung der Straße voranbringen. Anwohner werden nicht an den Kosten beteiligt.

Die Planung für den Bau der Dresdner Straße in Straßgräbchen ist angeschoben. © dpa

Die Planungen für die Instandsetzung der Kamenzer Straße in Straßgräbchen und Bernsdorf sind gestartet. Der Bernsdorfer Stadtrat vergab jetzt die Planungsleistungen an ein Kamenzer Büro. Die Straße soll zwischen dem Deutschen Haus in Bernsdorf bis zum Bahnübergang bei Straßgräbchen instand gesetzt werden. Die Anwohner werden aber an den Kosten nicht beteiligt, sagte jetzt Bauamtsleiter Kay Kühne auf Nachfrage. Einige Straßgräbchener hatten das befürchtet.

Die Kosten für das Bauprojekt trägt der Freistaat. Er soll die ehemalige Staatsstraße sanieren, bevor sie in den Verantwortungsbereich der Stadt fällt. Die Straße, die bisher vom Land betreut wurde, wird Bernsdorf übergeben, weil das Land eine neue Umgehungsstraße gebaut hat. Die Kamenzer Straße soll aber noch in Ordnung gebracht werden. Das wird schätzungsweise rund 730 000 Euro kosten. (SZ/pre)

