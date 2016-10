Kamenzer sollen auch online mitdiskutieren Dafür ist eine Aufrüstung der Rathaus-Homepage im Gespräch. Offen ist, wie die Kosten zur Pflege der interaktiven Seite gedeckelt werden können.

Die CDU-Stadtratsfraktion hat eine Anregung aus einem „Stadtgespräch“ im Mai dieses Jahres in einen offiziellen Antrag gegossen. Und auch OB Roland Dantz hat sich mit einem Beteiligungsportal auf der Homepage der Stadt mittlerweile beinahe angefreundet. Und nun wird das Thema auch im Stadtrat ernsthaft behandelt. Der Verwaltungsausschuss hat am Dienstag eine Interaktion auf www.kamenz.de vorbereitend auf den Weg gebracht.

Worum geht es den Initiatoren? Die Kamenzer mögen sich aktiver an Entscheidungsprozessen in der Kommunalpolitik einbringen können, heißt es. Der große Rahmen, den zum Beispiel Einwohnerversammlungen bieten, sei eine bereits vielfach betrachtete Seite der Medaille. Daneben gebe es auch die frühzeitige Einbindung kleinerer Kreise in die Entscheidungsprozesse oder auch das „persönliche Gespräch“ mit den Betroffenen, zum Beispiel mit Anliegern eines Vorhabens.

Auch die gesetzlich verbrieften Anhörungs-, Mitwirkungs- oder Informationsrechte der Einwohner werden betont. Aber das genügte der CDU-Fraktion auch angesichts der Debatten dieses Jahres um die weitgehend im Stillen vorbereitete, allerdings ausschreibungspflichtige Ansiedlung eines großen Supermarktes unterhalb der Lessingschule nicht. Man verwies auf ein Modellprojekt des Freistaates – ein Beteiligungsportal, das bereits zwei Landkreise und sechs Städte bzw. Gemeinden nutzen.

Das Internetangebot soll eine direkte Bürgerbeteiligung ermöglichen. Zum einen in Beteiligungsverfahren, also zu Bauvorhaben. Außerdem im Online-Dialog, also über eine Kommentarfunktion zu Informationen direkt auf der städtischen Homepage. Und zum dritten über die Möglichkeit, Fragebögen zu bestimmten Themen der Stadtentwicklung gleich online anbieten zu können, welche von den Bürgern auf kürzestem Wege, also am PC oder am Smartphone, ausgefüllt werden. Eine technische Lösung für diese Prozesse bietet das Innenministerium. Für den kommunalen Nutzer würden dabei keine Lizenz- oder Hostinggebühren anfallen, heißt es.

Allerdings ist das Angebot natürlich nicht kostenneutral zu haben. Es seien „personelle Ressourcen“ in der Verwaltung vonnöten, deren Umfang nur „schwer abschätzbar“ sei, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Je nach Nutzungsintensität müsste mit einer halben bzw. einer Vollzeitstelle gerechnet werden, was bis zu 40 000 Euro kosten könne. Diese „Personalaufwendung“ ist bisher im Haushaltsentwurf für 2017 nicht abgebildet. Das Ja des Verwaltungsausschusses wird in den Stadtrat am 2. November münden. Womöglich bis dann auch mit finanzieller Untersetzung?

