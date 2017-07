Kamenzer sind Streetdance-Meister Die Lessingstadt ist aus der deutschen Tanzszene nicht mehr wegzudenken. Mario Steinmetz kann stolz sein auf sein Team.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Kids von Kamenz can Dance haben richtig abgeräumt bei den Ostdeutschen Streetdance-Meisterschaften in Berlin. © PR Die Kids von Kamenz can Dance haben richtig abgeräumt bei den Ostdeutschen Streetdance-Meisterschaften in Berlin.

Auch die M&Ms waren erfolgreich: Einen 3. Platz brachten sie mit.

Erst vor ein paar Wochen standen die Mädels und Jungs von Kamenz can Dance auf dem Siegertreppchen bei den Ostdeutschen Hip-Hop Meisterschaften der Deutschen Tanzlehrer- und Hip-Hop-Tanzlehrer Organisation (DTHO) in Leipzig. Nun räumten sie in Berlin ab. Die Kids holten sich den Meistertitel bei den Fortgeschrittenen und in ihrer Altersklasse. Die etwas älteren M & Ms belegten immerhin den 3. Platz in der Mittelstufe – aber in einem sehr starken Starterfeld. Tolle Leistung, finden alle.

„Wir nehmen pro Jahr an drei großen Wettbewerben teil. Einer davon – der coolste eigentlich – sind die Streetdancemeisterschaften“, so Trainer Mario Steinmetz. Denn das Turnier ist offen. Will heißen, man muss nicht unbedingt Mitglied in einem Verband sein. Und so mischen sich viele bunte, kreative Truppen in die Teilnehmerriege. „Und beim Streetdance ist das schon eine gute Sache. Die Kreativität steht ganz oben. Uns gefällt das urbane auch mehr, als hochgestochene Reglements“, sagt Mario Steinmetz. Vor allem könne man jede Menge lernen von der Konkurrenz. Die Jury in Berlin sei trotzdem hochkarätig besetzt. Eine Platzierung auf den vordersten Rängen kommt einem Ritterschlag in der deutschen Tanzszene gleich.

Der Jubel der Kamenzer war am 8. und 9. Juli dementsprechend groß. Und die Location war übrigens bestens gewählt. Auf der „You-Messe“, Europas größtem Jugendevent, gab es erstens genügend interessiertes Publikum. Und zweitens super Bedingungen für die antretenden Tanzgruppen. „Für uns war und ist Berlin der wichtigste Auftritt neben dem DDP-Cup in Dresden und den Ostdeutschen Hip-Hop Meisterschaften“, so Mario Steinmetz.

Dass Kamenz can Dance so gut abschnitt beim Turnier, lag sicherlich ein bisschen daran, dass die Truppe vor Kurzem erst im Feriencamp in Greifswald war. Dort trainierte man mit echten Traumchoreographen und feilte am eigenen Stil. „Jetzt machen wir aber alle erst mal ein paar Wochen Urlaub. Ab August geht es ans Üben fürs neue Theaterstück, das im Herbst Premiere hat“, so Mario Steinmetz. Bis dahin liegen noch ein paar kleine Wünsche an. Bei den Dresdner Jazz-Tanz-Tagen auftreten zum Beispiel. Oder beim Forstfest. „Wir haben da Ideen. Mal schauen, wie das alles umsetzbar ist.“ Und dann wäre da ja noch die Deutsche Meisterschaft in Bochum …

