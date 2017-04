Kamenzer Schlappe im Titelrennen

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Landesliga. An der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga hat der weiter ungeschlagene FC Eilenburg seinen Vorsprung gegenüber Einheit Kamenz auf zehn Punkte ausgebaut. Eilenburg siegte beim FC Lößnitz mit 1:0, die Lessingstädter blamierten sich am Sonntag mit dem 0:1 beim abstiegsbedrohten Reichenbacher FC. David Landmesser erzielte das Tor des Tages (75.).

Der Tabellendritte FC Grimma rettete in Riesa (1:1) in der Nachspielzeit einen Zähler und zog nach Punkten mit Kamenz gleich. Mirko Dietrich unterlief nach sieben Minuten ein Eigentor. Erst in der Nachspielzeit schafften die Muldenstädter den Ausgleich durch Kevin Wiegner (90.+1). Tragisch endete das Spiel für den Riesaer Jerome Wolf, der sich zum zweiten Mal in dieser Saison einen Mittelfußbruch zuzog – ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Ende November hatte sich der 30 Jahre alte Torjäger gegen Kickers Markkleeberg die gleiche Verletzung zugezogen. (js)

Einheit spielte mit: Wochnik – Vrabec, Brückner, Grellmann (60. Gnieser), Häfner, Prentki, Tänzer (70. Kotyza), Heine, Ranninger, Novotny und Schidun (75. Rehor).

