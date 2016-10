Kamenzer schauen nach oben Am Sonnabend treten die Einheit-Kicker im Stadion der Jugend an.

Fußball. Wenig Aussagekraft hat derzeit die Tabelle der Fußball-Landesliga, denn die 15 Mannschaften (Görlitz steht als Absteiger bereits fest) haben bisher zwischen fünf und sieben Partien absolviert. Der SV Einheit Kamenz (5.) wartete zuletzt beim Aufsteiger in Niesky (3:0) mit einer erheblichen Leistungssteigerung auf. „Jetzt müssen wir dran bleiben, dürfen uns nicht wieder aus dem Rhythmus bringen lassen“, fordert Trainer Frank Rietschel. „Ich habe mich vor allem gefreut, dass wir erstmals ohne Gegentreffer geblieben sind. Ich hoffe, wir knüpfen im Heimspiel gegen den Reichenbacher FC an die Leistung von Niesky an und bleiben den Spitzenteams auf den Fersen.“ Gespielt wird im Kamenzer Stadion der Jugend, der Anpfiff ertönt am Sonnabend um 15 Uhr. (js)

